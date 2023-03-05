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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب عائلته.. طبيب يكشف مرض الأمير هاري باضطراب نقص الانتباه ومشاكل نفسية

الأمير هاري
الأمير هاري

عقب طبيب نفسي يدعي  غابور مايت علي المقابلة التي أجراها الأمير هاري، وأكد أن  الأمير هاري يعاني من “اضطراب نقص الانتباه”، و أضاف أنه يعاني من صدمات كثيرة.

 

وقال الأمير هاري، إنه لطالما شعر بأنه مختلف قليلا عن سائر أفراد العائلة الملكية في بريطانيا، وإن زوجته ميجان ماركل هي من أنقذته من هذا الوضع.

 

وخلال مقابلة مع غابور مايت، أخصائي في معالجة الصدمات، قال الأمير البريطاني:" إن تدخين حشيشة الكوكايين ساعده على تخطي مشكلاته داخل الأسرة"، بحسب ما ذكرته فرانس برس.

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وأكد هاري بأنه نشأ في أسرة مفككة، مؤكدا أنه يبذل قصارى جهده حتى لا ينقل أي صدمات إلى أطفاله.

 

وذكر الأمير هاري أن الطريقة التي يتبعها في تربية طفليه أرتشي، صاحب الـ3 سنوات، وليليبت، سنة واحدة، قائلا :"أشعر بمسؤولية كبيرة عن عدم نقل الصدمة أو التجارب السلبية التي مررت بها”.

طريق بريطانيا مشاكل نفسية طبيب نفسي ميجان ماركل الامير هاري

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