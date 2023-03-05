التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين سيراميكا كليوباترا وحرس الحدود

انتهى الشوط الأول بين فريقي سيراميكا كليوباترا وحرس الحدود بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب المكس في الجولة ٢١ ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأهدر الفريقين العديد من الفرص التي سنحت لهما خلال الشوط الأول.

وجاء تشكيل فريق سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - رجب نبيل - سيف تقا - أحمد بيكهام

خط الوسط: محمد عادل - كونستانت وايو - محمد عنتر - محمد توني - ميدو جابر

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: عامر عامر - محمود نبيل - أحمد هاني - مروان الصحراوي - محمد كناريا - عمرو قلاوة - جبريل شيكودي - صلاح محسن - محمود زلاكة.