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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

من 15 لـ100جنيه والسكوتى بـ25 .. وكالة البلح بالمنصورة تمور بأسعار زمان

وكالة البلح
وكالة البلح

تعد وكالة البلح بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية من اهم  الاماكن المميزة لبيع التمور " انواع متعددة من البلح الجاف والمحبب للمواطنين.

ويختلف سعر كيلو التمور على حسب النوع والجودة، حيث يبدأ سعر الكيلو من 15 جنيها، وتوجد أنواع أخرى يصل سعر الكيلو بها إلى 100 جنيه.

وقال هشام محمد احد المسئولين بالوكالة إن أسعار البلح كالعام الماضى الذى  لم يزد  وهو وفي متناول الجميع هذا الموسم، مشيرا إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شرائه بسبب انخفاض أسعارها؛ بالتزامن مع  اقتراب شهر رمضان المعظم..

وأضاف أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء التمر السكوتي؛ وذلك بسبب الجودة التي يتمتع بها، بالإضافة إلى انخفاض سعر الكيلو الواحد منه الذي يصل إلى نحو 25 جنيها.

واضاف موسى محمد احد البائعين بالوكالة أن أعلى سعر يسجله كيلو التمر يصل إلى نحو 80 جنيها

وتوجد أنواع كثيرة ومتعددة من التمور المتوفرة بكميات كبيرة داخل الوكالة، ومنها: عينات  بونديلا، جونديلا، وسكوتي، وغيرها من الأصناف المتعددة والمميزة.

وقال احمد مجدى “ مهندس” اننا اعتدنا ان نشترى كميات كبيرة كل عام فى رمضان للعائلة واقوم باصطحاب والدتى لتختار ما تشاء فأسعار البلح فى الوكالة رخيصة ومناسبة الجميع اضافة الى ان مذاقه مميز".
 

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