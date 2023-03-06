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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حريق هائل بمصنع طوب بكفر العزازي.. وإسعاف الشرقية تدفع بـ 7 سيارات

جانب من الحريق
جانب من الحريق

نشب منذ قليل، حريق هائل بمصنع طوب بكفر العزازي التابعة لمركز أبو حماد وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وجاري السيطرة على الحريق وإخماده وإخطار الأجهزة الأمنية وحصر التلفيات والخسائر المادية والبشرية وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة بنشوب حريق هائل بمصنع طوب بكفر العزازي دائرة مركز أبو حماد وتم إخطار الحماية المدنية والتي دفعت بسيارات الإطفاء وجاري السيطرة على الحريق وإخماده.

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فيما دفع مرفق الإسعاف بعدد 7 سيارات بمحيط الحريق تحسباً لوقوع إصابات او خسائر بشرية واكد مصدر بمديرية الصحة انه تم نقل حالة الي مستشفى أبو حماد وجارِ تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

حادث حريق هائل الحماية المدنية الأجهزة الامنية مديرية الصحة الرعاية الصحية السيطرة على الحريق

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