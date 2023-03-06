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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. مكتبة الإسكندرية تفتح مؤتمر أسبوع التعليم

بوستر المؤتمر
بوستر المؤتمر

تفتح مكتبة الإسكندرية "أسبوع التعليم في نسخته الثالثة 2023"، وذلك اليوم الاثنين، في تمام الساعة 12:00 ظهراً بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

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وتمتد الفعالية على مدار أربعة أيام خلال الفترة من 6 مارس حتي 9 مارس، وتنظمها مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وعدد من الجامعات والمؤسسات والمبادرات والشخصيات العامة المعنيين بالعملية التعليمية بجمهورية مصر العربية.

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كما تتناول الفعالية الوضع الحالي للتعليم في مصر بشكل عام والتحديات التي يواجهها، والجهود المبذولة لتعزيز وضع التعليم. كما سيقوم بتسليط الضوء على الدور الهام والحيوي للتعليم غير الرسمي الذي تلعبه المكتبات ومؤسسات المعلومات الأخرى والمبادرات والأشخاص، هذا بالإضافة إلى معرض التعليم الذي سوف يقام على هامش الفعالية.
ويلقي أسبوع التعليم خلال دورته الثالثة الضوء على أهمية التعليم كأكبر مورد متجدد للإنسانية والتأكيد من جديد على دور التعليم كحق أساسي للصالح العام، وأيضًا على الأنماط المختلفة للتعليم وهي الرسمي، والغير رسمي، والتعليم الفني، وأيضًا تعليم الكبار.
 

الاسكندرية مكتبة الاسكندرية التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم العملية التعليمية جمهورية مصر العربية

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