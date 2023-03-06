موجة طقس سيئ تضرب العراق الأيام القادمة .. تفاصيل

توقع راصد جوي عراقي، اليوم الاثنين، هطول أمطار تبدأ يوم غد حتى نهاية الاسبوع، وتعاود الهطول منتصف الاسبوع المقبل، مشيرا الى وجود انخفاض ملموس في درجات الحرارة.



وقال الراصد الجوي علي الجابر الزيادي بحسب وكالة شفق نيوز، إن البلاد على موعد مع هطول أمطار تبدأ بشكل تدريجي وعشوائي خلال الـ 24 ساعة القادمة تتركز أقصى الجنوب وبعض الأجزاء الشمالية الشرقية.

وأضاف الزيادي، أن الحالة تعاود بعد غد الأربعاء وتتعمق صباح الخميس وتشمل أماكن مختلفة من مدن البلاد بشكل متنقل ومتفرق وقد تغزر لأجزاء محدودة خاصة الأقسام الشرقية يوم الخميس المقبل.

واشار الزيادي، إلى أن هناك حالة ماطرة أخرى تتبعها مجدداً منتصف الأسبوع القادم يوم 13 من مارس الجاري وتستمر بشكل متقطع إلى منتصف الشهر وقد تكون الأمطار غزيرة في أماكن مختلفة ومازالت تحت المتابعة.

وبين أن درجات الحرارة يطرأ عليها إنخفاض ملموس يوم غد الثلاثاء بفارق خمس درجات مئوية هبوط بسبب عبور كتلة هوائية قادمة من غربي البلاد مترافقة برياح شمالية غربية، فيما ستكون اليوم الأجواء حارة ورياح جنوبية نشطة تسبب اثارة غبار محلي.