بفستان مخملي.. شقيقة محمد رمضان تبهر متابعيها بهذه الإطلالة|شاهد

حرصت شقيقة محمد رمضان على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت شقيقة محمد رمضان في الصورة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا ذا أكمام طويلة باللون الأسود المخملي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

أتسم التصميم بحزام حول الخصر كشف عن رشاقتها، تزينت شقيقة محمد رمضان ببعض المجوهرات التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت شقيقة محمد رمضان على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.