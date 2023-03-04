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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لا تتأثر.. هذه الأبراج تفضل الخروج بأناقة بعد الانفصال

لاتتأثر ..هذه الأبراج
لاتتأثر ..هذه الأبراج تفضل الخروج بأناقة بعد الانفصال

 يُظهر الانفصال أسوأ ما فينا وعادة ما يتسبب في حدوث الكثير من الاضطرابات العاطفية الداخلية ، والتي يمكن أن تهيمن في بعض الأحيان على سلوكنا، بالطبع  ليس لديك سيطرة على كيفية تأثير حزنك عليك ، لكن لديك سلطة على أفعالك. 

يختار عدد قليل من الأشخاص المغادرة بطريقة كريمة بعد انفصال مؤلم من أجل الحفاظ على سمعتهم وإظهار أنهم أشخاص ناضجون ومحترمون، يحاول هؤلاء الأشخاص عادةً الخروج من العلاقة بملاحظة إيجابية من خلال التركيز على مشاعرهم وتجاربهم ، بدلاً من إلقاء اللوم على شريكهم.

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4 أبراج يسهل التنمر عليها.. هل أنت منهم؟

هذه الأبراج الأربعة  التي تميل إلى الخروج بأناقة بعد الانفصال

-برج العذراء

نظرًا لكونه علامة على الكمال ، يميل Virgos إلى الانفصال عن الشركاء بطريقة نبيلة للغاية دون تعريض سمعتهم للخطر، لديهم النضج والاهتمام لمناقشة حتى أكثر الموضوعات صعوبة وحساسية ، ولديهم القدرة على إنهاء العلاقة بلباقة من خلال توفير الخاتمة والاعتراف بمشاعر الشخص الآخر، سوف يستجيبون فقط لجميع مخاوفك بصدق ومباشرة.

-برج الميزان

الميزان غير قادر على إيذاء من حولهم ، لذلك حتى لو أنهوا علاقة ، فلن يفعلوا ذلك بجعل شريكهم يشعر بالذنب، إنهم يفهمون مدى أهمية احترام الحدود ويؤمنون بشدة بإعطاء مساحة لشريكهم السابق بعد الانفصال، سيكونون هم من يعبرون عن امتنانهم للوقت الذي يقضونه معًا ويتمنون التوفيق للشخص الآخر في مساعيهم المستقبلية.

-برج القوس

نظرًا لأنهم لا يحملون ضغائن ، يفضل القوس تقديم عرض لشريكهم بينما يحتفظ بكل ذكرياته العزيزة عنهم بالقرب من قلوبهم، العلاقات المثالية لأبناء القوس هي تلك العلاقات التي قد يكتسبون فيها صفات جديدة من شركائهم، وإدراكًا لذلك ، فإنهم ينهون العلاقة بلباقة بينما يفكرون في جوانبها الإيجابية، إنهم يريدون فقط إنهاء ما بدأوه ويتمنون التوفيق لمخرجاتهم السابقة قبل بدء مرحلة حياتهم الجديدة.

-برج الجدي

على الرغم من الشعور بالحزن بعد الانفصال ، إلا أن الجدي لا يُظهر مشاعره وعواطفه علانية، نظرًا لأنهم غير مهتمين بالدراما ، فإنهم سيبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على الانفصال أنيقًا ومعقولًا مع الحفاظ على رباطة جأشهم ومزاجهم، لن ينظروا إلى الوراء أبدًا إلى أحبائهم المفقودين وبدلاً من ذلك سوف يمضون قدمًا، وهذا يتطلب منهم أن يودعوا شريكهم السابق برفق واحترام.

تعتقد هذه العلامات أن الانتقال من العلاقة يمكن تسهيله من خلال الخروج الجميل، قد يساعد في إعطاء الموقف شعورًا بالإغلاق والسماح لكلا الجانبين بالتركيز على التعافي والتنمية الشخصية.

الانفصال الاضطرابات العاطفية برج العذراء برج الميزان برج القوس برج الجدي

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