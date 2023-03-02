4 أبراج يسهل التنمر عليها.. هل أنت منهم؟

التنمر من الصفات السيئة التي يمكن أن لأي شخص أن يتصف بها، ولكن هناك الكثير من الأشخاص لديهم شخصية ناعمة تجعلهم يسهل التنمر عليهم و يتعرضون لمواقف سلبية.



أبراج يسهل التنمر عليها



-برج الحوت

هم سيئون السمعة لكونهم مفرطين في الحساسية، غالبًا ما يتركون الشخص الآخر يتنمر عليهم حتى يضغطوا على أزرارهم بشدة، هذه الأبراج سلبية نسبيًا والعدوان نادر الحدوث ، لذا من السهل جدًا التنمر عليهم.



-برج السرطان

علامة البروج هذه شديدة الاهتمام والحساسية ويمكنها قراءة سلوكك، كلما كنت متنمرًا أكبر ، زاد تعاطفهم معك لأنهم يدركون بسرعة من أين تأتي هذه الرغبة في التنمر على الأشخاص فيك، قد يكون لديهم تقلبات مزاجية قوية وغضب شديد ، لكن يمكنهم تحمل أنفسهم في المواقف الحرجة، سوف يستسلمون في كل مرة تقوم فيها بالتنمر عليهم حتى تدرك أنت نفسك ما كنت تفعله وما هو دورهم في هذه العملية برمتها.



-برج الميزان

من السهل التنمر على علامة البروج الدبلوماسية هذه ، مقارنةً بالأبراج المذكوره أعلاه ، لأنهما لا يظهران عدوانهما بفضل طبيعتهما، الميزان قد لا يرد ويتخذ موقفًا أمام المتنمر لأنهم يحبون تعزيز السلام ، ليصبحوا حاملي راية العدالة. ومع ذلك ، فإن المصيد هو أنهم ينتهي بهم الأمر إلى أن يكونوا سهلاً في معظم الأوقات ، وبالتالي يتم تصنيفهم على أنهم أحدث ضحية للتنمر.



- برج العقرب

يمكن السيطرة على برج العقرب والتخويف بسهولة ويتحول الغضب الذي يشعر به إلى الأذى، لديهم ضغائن لكنهم يفعلون ذلك في وقت لاحق عندما يتم دفعهم إلى الحافة.

تذكر أن التنمر أمر غير مقبول وإذا كان شخص من حولك ضحية للتنمر ، فاتخذ موقفًا نيابة عنه إذا لم يكن قادرًا على ذلك، إن مطالبة المتنمر بالتوقف عن العمل مهم جدًا لأن التحرش يؤثر سلبًا على الصحة العقلية.

لا يمكن التنمر على الثور، الجوزاء، الأسد ، العذراء ، القوس والحمل، و الجدي على هذا النحو ، ولكن إذا كان الأمر كذلك ، فيمكنهم إيقافه هناك...لا تتفاجأ إذا كانوا متنمرين!

