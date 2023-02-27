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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

زعلهم وحش| 5 أبراج غضبها يدمر العلاقات

زعلهم وحش| 5 أبراج
زعلهم وحش| 5 أبراج غضبها يدمر العلاقات

يواجه بعض الأشخاص صعوبة بالغة في التعامل مع عواطفهم، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالغضب، يمكن أن يؤدي الإحباط والغضب إلى جعل الشخص أعمى ، مما يؤدي به إلى اتخاذ قرارات كارثية سواء كانت حياته المهنية أو الشخصية. ومع ذلك، يميل الغضب إلى التأثير على العلاقات والزيجات بشكل أكبر لأن الشخص لا يستطيع السيطرة على غضبه وينتهي به الأمر بقول أشياء مؤذية للغاية.

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فيما يلي قائمة بـ الأبراج التي تميل مشاكل غضبها إلى تدمير العلاقات.


- برج الحمل
يمكن أن يكونوا مندفعين ومتهورين للغاية، يغضبون بسرعة كبيرة وهذا يؤثر على علاقاتهم إلى حد كبير، عندما يغضبون  لا يرون أي سبب، إنهم ببساطة يصابون بالعمى من الغضب.
-برج الثور
إنهم عنيدون ومتحمسون، يتضايقون بسهولة ويوجهون كل غضبهم نحو الشخص الأقرب إليهم، يعتقدون أن شريكهم سوف يفهمهم ويغفر لهم في النهاية لفقدان أعصابهم ، ولكن هذا ليس هو الحال في معظم الأوقات.
-برج الأسد
يمكن أن يكونوا طيبين ولطيفين بشكل لا يصدق ولكن عندما يغضبون ، لا يمكنهم البقاء هادئين ولا يمكنهم رؤية أي سبب، إنهم لا يتراجعون أبدًا عن أي حجة لأنهم عنيدون للغاية ومسيطرون.
- برج العذراء
إنهم مثاليون ويريدون إنجاز عمل على أكمل وجه، إنهم لا يهتمون بكيفية قيام الأشخاص بذلك ، لكنهم بحاجة إلى القيام بذلك، غالبًا ما يغضبون عندما لا تتحقق توقعاتهم، يفقدون أعصابهم وينتهي بهم الأمر بإيذاء شريكهم بقول أشياء لئيمة حقًا.
-برج العقرب
غضبهم لا يمكن السيطرة عليه خاصة عندما لا يحصلون على ما يريدون، يفوق غضبهم على حكمهم وينتهي بهم الأمر بقول أشياء مؤذية لشريكهم، إنهم يميلون إلى تدمير علاقتهم عندما يكونون غير قادرين على التحكم في غضبهم.
-هذه الأبراج حريصة على مشاعرهم
الجوزاء ، السرطان ، الميزان ، القوس ، الجدي ، الدلو والحوت حريصون جدًا على التعبير عن مشاعرهم لشريكهم، سوف يتحكمون في غضبهم ويظلون متماسكين في موقف يكون فيه من السهل جدًا كسره.
المصدر: timesofindia.
 

الغضب تدمير العلاقات برج الحمل برج الأسد برج العذراء برج العقرب

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