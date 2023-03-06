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رئيس التحرير
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مرأة

بريطاني يكتشف إصابته بسرطان المثانة بسبب حملات التوعية | تفاصيل

سرطان المثانة
سرطان المثانة

عندما انتهى ديفيد داي البريطاني من الذهاب إلى المرحاض لاحظ علامة مقلقة تشير إلي الإصابة  بـ سرطان المثانة.

قال ديفيد لـ Express.co.uk: "تذكرت مشاهدة إعلان من NHS على التلفزيون في العام السابق". "كانوا يرفعون الوعي بأن الدم في البول هو أحد أعراض سرطان المثانة."

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أعراض سرطان المثانة كما أشارت NHS:

دم غير مؤلم في البول (بيلة دموية)
الحاجة إلى التبول بشكل متكرر
يحث فجأة على التبول
إحساس بالحرقان عند التبول.

وتقول خدمة الصحة الوطنية إن الأشخاص قد يرون خطوطًا من الدم ، أو قد يتحول لون البول إلى اللون البني.

تضيف هيئة الخدمات الصحية الوطنية: "الدم ليس دائمًا ملحوظًا وقد يأتي ويذهب".

في ذلك اليوم ، لاحظ ديفيد القليل من الدم في بوله ، مما دفعه إلى حجز موعد مع الطبيب.

قال ديفيد:"لقد رأيت طبيبي العام في الأسبوع الأخير من شهر كانون الأول (ديسمبر) ، والذي أجرى اختبارًا للغطس وأحالني إلى قسم المسالك البولية لإجراء تنظير المثانة [إجراء للنظر داخل المثانة] في يناير 2014 ، "قال ديفيد.

"خلال تنظير المثانة ، وجدوا ورمًا واحدًا ، وفي فبراير 2014 ، تم إرسالي لإجراء عملية (TURBT) لإزالة الورم."

تم تشخيصه بسرطان المثانة غير الغازي للعضلات ، الصف الثاني pTa ، اختار David العلاج بـ BCG - وهو لقاح يستخدم للوقاية من مرض السل.

وصف مركز ماكميلان لدعم السرطان BCG بأنه "نوع من أدوية العلاج المناعي" الذي يشجع جهاز المناعة في الجسم على محاربة الخلايا السرطانية.

لقد تلقيت دورة من 27 جرعة من لقاح بي سي جي مباشرة في مثانتي ، وقد تم ذلك على مدى ثلاث إلى أربع سنوات "، كشف ديفيد.

تقول المنظمة الخيرية إنه يمكن أن تكون هناك آثار جانبية لعلاج BCG ، مثل أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا.

سرطان المثانة غير الغازي للعضلات ، الصف الثاني pTa، يشير "أكشن بليندر يو كيه" إلى أن الدرجة الثانية تعني أن الورم لم ينمو خارج الطبقة الداخلية للمثانة.

تسمى هذه الأورام "الشبيهة بالفطر" "pTa" ، حيث يشير الحرف "p" إلى أنه تم العثور عليها بواسطة الخزعة، مثل هذا الورم "نادرًا ما يكون مهددًا للحياة" ولكنه للأسف ينمو مرة أخرى ويتطلب مزيدًا من العلاج.

قال ديفيد: "أثناء علاجي ، كنت أذهب لإجراء تنظير المثانة بانتظام لفحص مثانتي"، "في عام 2017 ، أُعطيت تأكيدًا تامًا بأنني خالية من السرطان. ومنذ ذلك الحين أجريت لي فحوصات سنوية".

قال ديفيد البالغ من العمر 69 عامًا: "أنا متحمس حقًا لزيادة الوعي بأعراض سرطان المثانة وتشجيع الآخرين على فحص أي أعراض مبكرة.

هذا هو السبب في أنني أدعم حملة NHS Help Us Help You، كما أنني أقوم بالكثير من العمل مع محاربة سرطان المثانة ودعاة المرضى."

أعراض سرطان المثانة المتقدمة

إذا انتشر الورم ، يمكن أن تشمل الأعراض:

آلام الحوض
آلام العظام
فقدان الوزن غير المقصود
تورم في الساقين.
يُنصح بشدة أي شخص يعاني من أعراض السرطان بحجز موعد مع الطبيب.

كما هو الحال مع أي نوع من أنواع السرطان ، كلما تم التشخيص بشكل أسرع ، يمكن أن يبدأ العلاج ، وتكون التوقعات أكثر إيجابية.

كجزء من حملة Help Us ، Help You ، تشجع NHS England أي شخص يعاني من مشاكل في البطن مثل الانزعاج أو الإسهال لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر ، أو يرى دمًا في بوله - ولو مرة واحدة فقط ، للاتصال بممارسة الطبيب العام.

في حين أنه ليس بالأمر الخطير على الأرجح ، فإن أيًا من هذه الأعراض يمكن أن يكون علامة على شيء يحتاج إلى علاج.

المصدر: express.

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