يويفا يرفع شعار أوقفوا قتل الأطفال بعد انتقادات محمد صلاح
غارات وتفجير منازل.. مجـ.ازر الاحتلال الإسرائيلي بغزة لا تتوقف
بعد تصديق الرئيس.. رسوم فحص تقنين أراضي وضع اليد بالقانون الجديد
روسيا .. مقتل 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين في انفجار وحريق بورشة بارود
في 15 يوما.. الزراعة تصدر 564 ترخيص تشغيل لمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني
الأهلي يعاني من غيابات عديدة أمام فاركو في الدوري
مخدرات بـ 110 ملايين جنيه.. مصرع عنصرين إجراميين في حملات أمنية
رابط التسجيل في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. موعد انطلاقها
سموتريتش لـ نتنياهو: حان وقت فرض السيادة الإسرائيلية بشكل كامل وكل شيء جاهز
قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل
بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين
الدفاع السورية: هجمات عناصر النظام السابق تصاعدت على مدار 3 أيام مستهدفة قوات الجيش
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم 15-8-2025 في مصر

محمد يحيي

سجل سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه مع أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 15-8-2025؛ داخل السوق الرسمية.

وبحسب آخر تداولات لسعر الدولار في مصر أمام الجنيه اليوم، والتي أظهرت ثباتا لسعر الصرف الأجنبي على مستوي البنوك العاملة في السوق المصرية.

سعر الدولار مقابل الجنيه

مركز الجنيه

مع استقرار سعر الدولار، ارتفع مركز الجنيه المصري مقدار جاوز 0.5% علي مدار الأسبوع الماضي، حيث فقد الدولار ما يقارب أكثر من 25 قرشا على الأقل من قيمته

إجازة البنوك

بحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري والذي تضمن تعطيل العمل في البنوك المصرية اعتبارا من اليوم وحتي مساء غدا السبت؛ نظرا لبدء مواعيد الراحة الأسبوعية لكل العاملين بالجهاز المصرفي المصري وعلي مستوي الفروع البنكية بالمحافظات .

سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري في البنوك - صورة أرشيفية

آخر تحديث سعر الدولار

وفقا لآخر تداول سجله الدولار مقابل الجنيه فقد وصل نحو 48.23 جنيه للشراء و 48.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.23 جنيه للشراء و 48.36 جنيه للبيع

أقل سعر دولار اليوم

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.22 جنيه للشراء و 48.32 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، كريدي أجريكول"

سعر الدولار في البنوك المصرية

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.25 جنيه للشراء و 48.35 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، العقاري المصري العربي، بيت التمويل الكويتي، HSBC، المصرف المتحد، ميد بنك، التعمير والاسكان، الاسكندرية، البركة"

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.26 جنيه للشراء و48.36 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي CIB والمصرف العربي الدولي.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.27 جنيه للشراء و 48.37 جنيه للبيع في بنكي فيصل الإسلامي و قناة السويس.

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 10-12-2024

متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في أغلب البنوك نحو 48.28 جنيه للشراء و 48.38 جنيه للبيف في بنوك " الأهلي الكويتي، مصر، سايب، القاهرة، الأهلي المصري".

أعلي سعر 

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.32 جنيه للشراء و 48.42 جنيه للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الاسلامي، المصري لتنمية الصادرات، نكست"

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

