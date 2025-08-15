آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم 15-8-2025 في مصر

سجل سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه مع أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 15-8-2025؛ داخل السوق الرسمية.

وبحسب آخر تداولات لسعر الدولار في مصر أمام الجنيه اليوم، والتي أظهرت ثباتا لسعر الصرف الأجنبي على مستوي البنوك العاملة في السوق المصرية.

مركز الجنيه

مع استقرار سعر الدولار، ارتفع مركز الجنيه المصري مقدار جاوز 0.5% علي مدار الأسبوع الماضي، حيث فقد الدولار ما يقارب أكثر من 25 قرشا على الأقل من قيمته

إجازة البنوك

بحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري والذي تضمن تعطيل العمل في البنوك المصرية اعتبارا من اليوم وحتي مساء غدا السبت؛ نظرا لبدء مواعيد الراحة الأسبوعية لكل العاملين بالجهاز المصرفي المصري وعلي مستوي الفروع البنكية بالمحافظات .

آخر تحديث سعر الدولار

وفقا لآخر تداول سجله الدولار مقابل الجنيه فقد وصل نحو 48.23 جنيه للشراء و 48.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.23 جنيه للشراء و 48.36 جنيه للبيع

أقل سعر دولار اليوم

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.22 جنيه للشراء و 48.32 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، كريدي أجريكول"

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.25 جنيه للشراء و 48.35 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، العقاري المصري العربي، بيت التمويل الكويتي، HSBC، المصرف المتحد، ميد بنك، التعمير والاسكان، الاسكندرية، البركة"

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.26 جنيه للشراء و48.36 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي CIB والمصرف العربي الدولي.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.27 جنيه للشراء و 48.37 جنيه للبيع في بنكي فيصل الإسلامي و قناة السويس.

متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في أغلب البنوك نحو 48.28 جنيه للشراء و 48.38 جنيه للبيف في بنوك " الأهلي الكويتي، مصر، سايب، القاهرة، الأهلي المصري".

أعلي سعر

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.32 جنيه للشراء و 48.42 جنيه للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الاسلامي، المصري لتنمية الصادرات، نكست"