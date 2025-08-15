قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يويفا يرفع شعار أوقفوا قتل الأطفال بعد انتقادات محمد صلاح
غارات وتفجير منازل.. مجـ.ازر الاحتلال الإسرائيلي بغزة لا تتوقف
بعد تصديق الرئيس.. رسوم فحص تقنين أراضي وضع اليد بالقانون الجديد
روسيا .. مقتل 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين في انفجار وحريق بورشة بارود
في 15 يوما.. الزراعة تصدر 564 ترخيص تشغيل لمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني
الأهلي يعاني من غيابات عديدة أمام فاركو في الدوري
مخدرات بـ 110 ملايين جنيه.. مصرع عنصرين إجراميين في حملات أمنية
رابط التسجيل في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. موعد انطلاقها
سموتريتش لـ نتنياهو: حان وقت فرض السيادة الإسرائيلية بشكل كامل وكل شيء جاهز
قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل
بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين
الدفاع السورية: هجمات عناصر النظام السابق تصاعدت على مدار 3 أيام مستهدفة قوات الجيش
اقتصاد

بروتوكول تعاون لتدشين المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات

خلال توقيع البروتوكول
خلال توقيع البروتوكول
آية الجارحي

 استقبل الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، الدكتورة ماري جاردر، المدير التنفيذي للمبادرة الدولية لتقييم الأثر، وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك وتعزيز الشراكات الدولية في دعم صناعة القرار المبني على الأدلة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر. 

 جاء ذلك قبل توقيع البروتوكول الذي تم بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومعهد التخطيط القومي، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء من جهة، والمبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie) من جهة أخرى.

يأتي توقيع البروتوكول في إطار الاستعداد لتوقيع بروتوكول تعاون استراتيجي لتدشين “المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات”.

يهدف البروتوكول، إلى تدشين حلقة وصل بين الأطراف للتعاون في تأسيس "المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات".

 ويهدف المرصد إلى تعزيز وتطوير نظم وأطر المتابعة والتقييم وقياس الأثر داخل المؤسسات الحكومية ومراكز الفكر، بما يضمن استدامتها وفعالية تطبيقها في مختلف القطاعات، وذلك دعمًا لعملية صنع السياسات العامة وتحسينها على أسس علمية قائمة على الأدلة، وبما يُسهم في رفع كفاءة البرامج الحكومية، وتحقيق أثر تنموي ملموس، وتعزيز الرفاه الاقتصادي والاجتماعي.

في إطار هذا التعاون الاستراتيجي الهام، يتولى معهد التخطيط القومي تنفيذ الأنشطة البحثية في مختلف المجالات ذات الأولوية، بالاستناد إلى أفضل الممارسات والتجارب الدولية الرائدة ذات الصلة. 

 كما يقوم المعهد بالمساهمة في إعداد الأبحاث والدراسات، وتحسين جودة الأنشطة البحثية المبنية على الأدلة واستشراف المستقبل بما يتسق والأولويات الوطنية والاتجاهات العالمية.

بالإضافة إلى ذلك، يهتم المعهد بتطوير دبلومات فنية متخصصة في مجالات المتابعة والتقييم وتحليل الأثر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك استنادًا إلى خبرات المعهد في تصميم وتقديم الدبلومات المهنية ومنح درجات الماجستير، بما يسهم في بناء وتعزيز القدرات وتأهيل الكوادر المتخصصة في مجال التخطيط على المستويين المركزي والمحلي.

وجدير بالذكر أن المبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie) هي منظمة دولية غير ربحية تأسست عام 2008، وتهدف إلى تحسين نتائج التنمية من خلال دعم التقييمات الدقيقة للمشروعات التنموية، والمساهمة في بناء القدرات في مجال تقييم الأثر عبر تحسن المهارات والمعرفة.

إضافةً إلى إنتاج وتبادل الأدلة عالية الجودة لإثراء السياسات والممارسات التنموية، وتعزيز اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة.

معهد التخطيط القومي اهداف التنمية المستدامة اخبار مصر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

أسعار الدواجن

البانيه نزل 30 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بتنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي.. الكليات المتاحة

سعر الذهب

آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 15-8-2025

محمد سعد

مازالت في المستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ أنغام

سعر الذهب

سعر أكبر جرام ذهب اليوم 15-8-2025

اجازه المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام متتالية والفلك يحدد غرة ربيع الأول

ناصر ماهر

ناصر ماهر يواجه أزمة في الزمالك بسبب عبد الله السعيد

عين ساطعة من الفضاء

عين ساطعة من الفضاء تحير العلماء.. تنظر نحو الأرض| ما القصة؟

درجات الحرارة

موجات الحر الطويلة خطر قاتل يزداد بقوة.. ما القصة؟

وسام أبو علي

رغم سفره أمريكا.. لماذا رفض الأهلي إرسال بطاقة وسام أبو علي؟

بالصور

بجناحات وبتنضف نفسها.. أحدث سيارة ذكية من جلال

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بسبب عيب خطير.. لاند روفر تستدعي أفضل سيارات الدفع الرباعي

جاجوار
جاجوار
جاجوار

عيوب خطيرة.. فورد تثير الجدل باستدعاء أشهر سياراتها للمرة الـ98

فورد
فورد
فورد

رجل يخفي سيارة لامبورجيني نادرة داخل شقته 40 عاما

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

