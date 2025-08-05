معهد التخطيط القومي يعلن استمرار قبول دفعة جديدة من الطلاب للالتحاق ببرامجه الأكاديمية والمهنية

أعلن معهد التخطيط القومي عن استمرار قبول دفعة جديدة من الطلاب للالتحاق ببرامجه الأكاديمية والمهنية للعام الدراسي 2025/2026،والتي تهدف إلى تأهيل الكوادر المتخصصة في مجالات التخطيط والتنمية، وفقًا لأحدث المعايير العلمية. وتشمل هذه البرامج: الماجستير الأكاديمي في التخطيط والتنمية، الماجستير المهني في التخطيط للتنمية المستدامة، الماجستير المهني في المتابعة والتقييم.



وفي هذا السياق، أوضح الأستاذ الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، أن البرامج الأكاديمية والمهنية المذكورة متاحة للحاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس من جميع التخصصات من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة معادلة لها من الجامعات أو المعاهد الخاصة أو الأجنبية المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف أن هذه البرامج تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر البشرية في مجالات التخطيط والتنمية المستدامة، وتهيئة البيئة الملائمة لإطلاق طاقات الشباب، وتوفير الظروف المناسبة لهم علميًا وتكنولوجيًا وفنيًا على مختلف الأصعدة، ويذلك في إطار الدور المحوري الذي يقوم به المعهد، والذي يرتكز على نشر ثقافة التخطيط والتنمية من خلال اتباع أفضل المعايير العلمية والفنية في تقديم هذه البرامج.

ومن جانبه، أكد الأستاذ الدكتور خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، أن هذه البرامج تستهدف العاملين في مختلف الوحدات الإدارية بالجهاز الإداري للدولة، والوزارات، والهيئات الاقتصادية والخدمية، ووحدات الإدارة المحلية داخل مصر وخارجها، إضافة إلى العاملين في قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وذلك في إطار جهود المعهد لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور يحيى حسين، أستاذ القانون المساعد والمنسق الأكاديمي لبرامج الماجستير بالمعهد، أن برنامج الماجستير المهني في المتابعة والتقييم يستهدف المديرين والمسؤولين عن ملفات المتابعة والتقييم في الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، أخصائيي المتابعة والتقييم في قطاع الأعمال العام والخاص والمجتمع المدني، الأعضاء والباحثين في مجلسي النواب والشيوخ، موظفي الجهات المانحة، الباحثين، ومديري البرامج والمشروعات في الجهات المختلفة، كافة المؤسسات الوطنية والأجنبية المهتمة بمجال المتابعة والتقييم، جميع الراغبين في العمل أو التخصص في هذا المجال الحيوي.

وأشار إلى أنه قد تم نشر جميع شروط التقديم على الموقع الإلكتروني الرسمي للمعهد

🔗 https://www.inp.edu.eg

ويؤكد المعهد أن جميع البرامج معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، بما يضمن توافقها الكامل مع المعايير الأكاديمية الوطنية، علماً بأن آخر موعد للتقديم هو يوم الخميس الموافق 21 أغسطس 2025، على أن يتم استقبال طلبات التقديم بمقر المعهد بمدينة نصر – القاهرة.