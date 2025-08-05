تغيير السياسات النقدية والهجرة يدفعان الولايات المتحدة نحو الركود

وسط السياسات المتقلبة للإدارة الأميركية الجديدة، رأت أستاذة بجامعة هارفارد وكبيرة الاقتصاديين السابقة في البنك الدولي، كارمن راينهارت، في مقابلة مع شبكة CNBC: "إن مخاطر الركود في الولايات المتحدة أعلى من المتوسط".

وأشارت راينهارت إلى أن الولايات المتحدة تمر الآن بعصر يشهد تقلبات أسواق متزايدة، وعدم استقرار مالي، وارتفاعاً في أسعار الفائدة، ويرجع ذلك في المقام الأول، كما قالت، إلى تقلبات السوق.

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وقالت راينهارت: "نواجه حالة من عدم اليقين السياسي من جميع الجوانب، سواءً فيما يتعلق بالرسوم الجمركية... وهناك مخاوف بشأن هجمات الرئيس ترامب على الاحتياطي الفيدرالي". "ثم هناك أيضاً الكثير من عدم اليقين الجيوسياسي".

وحذرت راينهارت من أنه في ظل سياسات الرئيس ترامب المتعلقة بالهجرة ومحاولاته إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة، من بين اتجاهات أخرى، فإن التحول الأميركي الحالي بعيداً عن العولمة قد يؤدي إلى تباطؤ النمو السكاني في البلاد، وبالتالي النمو الاقتصادي، مما قد يؤدي إلى ركود اقتصادي.

وشددت راينهارت على أنه "لا ينبغي أن نبالغ في الثقة بأن الكثير من الصناعات التي غادرت ستعود يوماً ما". وأضافت: "المزيد من العولمة والتعاون العالمي يُفضّلان بالتأكيد للجميع بدلاً من أشكال مختلفة من الحرب الباردة ونظام مُجزّأ".

أما عن حجم التأثير، أشارت راينهارت إلى أن جميع الأميركيين سيتأثرون بهذه التغييرات. ولحماية أرباحهم في هذه الأثناء، نصحت المستثمرين والعمال على حد سواء بالتركيز على التحوّط في جميع العمليات وتبني خطط استثمارية متوسطة وطويلة الأجل.