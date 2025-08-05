تحسن قراءة مؤشر مديري المشتريات في مصر خلال يوليو

تدهورت ظروف الأعمال غير المنتجة للنفط في مصر للشهر الخامس على التوالي في يوليو ، رغم أن الانخفاض كان أقل حدة مما كان عليه في شهر يونيو .

وبحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات لمصر التابع لمجموعة Global P&S، والصادر اليوم الثلاثاء، الخامس من أغسطس، سجل المؤشر 49.5 نقطة في يوليو ، وعلى الرغم أنه مستوى أفضل من المسجل في يونيو ، لكنه لا يزال دون مستوى الـ 50.0 نقطة المحايد للشهر الخامس على التوالي.

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ارتفاع معدل التوظيف ألول مرة منذ تسعة أشهر

وأفادت الشركات بانكماشات أقل حدة في كل من النشاط والطلبات الجديدة، كما زادت الشركات أعداد موظفيها للمرة الأولى منذ شهر أكتوبر الماضي.

هذا وتسارعت ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج في الشهر الماضي، لكنها ظلت أقل بكثير من المتوسط طويل الأمد.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الإنتاج للشهر الثالث على التوالي، إلا أن معدل الزيادة ظل هامشياً.

في الوقت نفسه، انخفض حجم الأعمال الجديدة للشهر الخامس على التوالي في شهر يوليو، وكان هذا الانخفاض مرتبطاً بظروف السوق الضعيفة وانخفاض إنفاق العملاء بسبب ارتفاع الأسعار.

ومع ذلك، فقد تراجعت حدة انخفاض المبيعات في ظل بعض الإشارات من جانب الشركات المشاركة إلى زيادة الأعمال الجديدة.

وأشارت بيانات القطاعات إلى أن قطاع الجملة والتجزئة كان العامل الأكبر في الضغط على كل من الطلب والنشاط في شهر يوليو .