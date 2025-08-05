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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

4.6 % ارتفاع قيمة الصادرات خلال شهر مايو 2025

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
آية الجارحي

  أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليــوم الثلاثاء المــوافق 5 / 8 / 2025 ، النشــرة الشهريــة لبيانات التجارة الخارجية مايو 2025 وقد بلغـت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 3.41 مليــار دولار خـــلال شهر مايـو 2025 مقابــل 4.15 مليــار دولار لنفـس الشهـر مـن العــام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 17.8٪.

 ومن أهم المؤشرات مايلى:

 [الصــــادرات    
ارتفعت قيمـــة الصـادرات بنسبـة 4.6٪ حيـث بلغـت 4.25 مليـار دولار خـلال شهــر مايـــو 2025 مقابــل 4.06 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلـك إلــى ارتفاع قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهــمها: 
(ملابس جاهزة بنسبة 32.8٪، منتجات البترول بنسبـة 53.5%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبه 21.7 ٪، لدائـن باشكالها الاوليــة بنسبـة 5.7٪).   

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر مايو 2025 مقابــل مثيلتها لنفس الشهــر من العـام السابـق وأهمهـا ( فواكه طازجه بنسبــة 4.0 % ، اسمدة بنسبـة 48.0%، البترول الخــام بنسبــة 48.3٪، بصل طازج بنسبه 3.2 % ).  
• الــــــواردات 
انخفضت قيمـة الواردات بنسبـة 6.7٪ حيـث بلغــت 7.66 مليار دولار خـلال شهـر مايو 2025 مقابــــل 8.21 مليــار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمهـــا: (منتجات البترول بنسبة 20.3%، مواد أولية من حديد او صلب بنسبة 34.0%، لدائن باشكالها الاولية بنسبة 15.9٪، مواد كيماويه من حديد او صلب بنسبة 18.9%).  

بينما ارتفعت قيمـة واردات بعض السلــع خلال شهر مايو 2025 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـا:( الغاز الطبيعى بنسبة 93.0 %، ادوية ومحضرات صيدلة بنسبــة 19.1%، سيارات ركوب بنسبة 14.5%، خشب ومصنوعاته بنسبــة 17.7%).

الجهاز المركزي للتعبئة العامة التجارة الخارجية الإحصـاء

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