رئيس معهد التخطيط القومي يستقبل الممثل المقيم السابق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

استقبل الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم السابق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور أشرف العربي عن تقديره العميق للتعاون البنّاء والمثمر بين المعهد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي أسفر عن تنفيذ مجموعة متميزة من الأنشطة والبرامج المشتركة في مجالات التدريب والاستشارات، والبحوث، والدراسات التطبيقية، مؤكداً أن هذا التعاون يمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة بين المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية.

وأشار العربي إلى أن فترة عمل فراكاسيتي تميزت بروح عالية من المهنية والتفاني، ساهمت في تعزيز دور المعهد على المستويين الوطني والإقليمي، من خلال مشروعات كان لها أثر ملموس في دعم القدرات المؤسسية وتعزيز كفاءة السياسات العامة.

من جانبه، أعرب فراكاسيتي عن اعتزازه بالشراكة الفعالة مع معهد التخطيط القومي، مشيراً إلى أن المعهد، بما يمتلكه من خبرات وطنية وكفاءات علمية متميزة، يُعد أحد شركاء النجاح الرئيسيين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر. كما نوّه إلى أبرز مخرجات هذا التعاون، وفي مقدمتها تنفيذ دبلوم المتابعة والتقييم الذي تم لأول مرة باللغتين العربية والإنجليزية، واستهدف العاملين في الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مما يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو بناء قدرات وطنية مستدامة في مجالات المتابعة والتقييم وصنع القرار القائم على الأدلة.

كما أثنى فراكاسيتي على مجموعة الاستشارات والدراسات المشتركة التي قام المعهد بإعدادها في إطار هذه الشراكة، والتي تناولت موضوعات حيوية تمس الواقع الاقتصادي لمصر، ورصد مؤشرات التنمية البشرية، مؤكداً أن هذه الجهود تمثل إضافة نوعية في دعم جهود التنمية الشاملة في مصر.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة هذا النهج من التعاون المثمر بين معهد التخطيط القومي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة ويتماشى مع أولويات الدولة ورؤيتها التنموية.

تكريم

وفي لفتة تقديرية، قام الدكتور أشرف العربي، بتقديم درع المعهد التذكاري لأليساندرو فراكاسيتي، تكريماً لجهوده القيمة ومساهماته المتميزة طوال فترة عمله كممثل مقيم للبرنامج، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في محطاته المقبلة..