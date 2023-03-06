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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تعتزم تطبيق عقوبة الإعدام ضد المتسببين في تسميم الطالبات

تسميم الطالبات
تسميم الطالبات

كشف رئيس السلطة القضائية في إيران محسن أجه، أنه سيتم تطبيق عقوبة الإعدام ضد المتسببين بتسميم الطالبات في الأشهر الأخيرة.

وأقر المرشد الأعلى الإيراني،  آية الله علي خامنئي، اليوم الاثنين، بواقعة تسميم طالبات إيرانيات في الأشهر الأخيرة، واعتبرها "جريمة لا تغتفر"؛ وذلك وسط انتشار تسمم مشتبه به في جميع أنحاء البلاد مع إدخال مئات الفتيات إلى المستشفيات.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن خامنئي قوله "على السلطات أن تتابع بجدية قضية تسميم الطلاب. هذه جريمة لا تغتفر".

وأكد خامنئي أنه "يجب معاقبة مرتكبي هذه الجريمة بشدة".

واتهم خامنئي جناة لم يسمهم في جريمة تسميم الطالبات.

ومن جانبه، علق الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، على تكرار حوادث تسمم الطالبات في عدة أنحاء من البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» عن رئيسي تأكيده على ضرورة «المتابعة الحاسمة والإعلام في الوقت المناسب حول ظاهرة التسمم الأخيرة التي طالت تلامذة المدارس، واصفاً هذه المؤامرة الجديدة من جانب العدو إنها جريمة ضد الإنسانية».

جاءت تصريحات رئيسي خلال اجتماع مجلس الوزراء الإيراني الذي عقد اليوم وشهد استعراض تقرير لوزارة الأمن بشأن مستجدات ظاهرة تسمم طلبة المدارس في عدد من المدن داخل البلاد.

وأصدر رئيسي تعليماته للأجهزة المعنية بالمتابعة والإعلام في الوقت المناسب حول هذه الظاهرة؛ مؤكداً أن هذه الحوادث "تكشف عن حلقة أخرى من سلسلة المؤامرات التي يحيكها أعداء إيران بهدف إثارة التوتر والتهويل داخل المجتمع ونشر الخوف في قلوب المواطنين". 

ايران مستشفيات عقوبة الإعدام تسميم الطالبات

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