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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الطماطم بـ 6.5 والليمون البلدي بـ 12جنيها.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

صدى البلد

 

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم، الاثنين الموافق 6-3-2023، وفقًا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي في آخر تحديث لها.

 

أسعار الخضراوات اليوم


وصل سعر الطماطم إلى 6.5 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 6 جنيهات للكيلو، والبصل إلى 16 جنيها، وبلغ سعر الكوسة 5 جنيهات للكيلو، والجزر بدون عروش 5.5 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجّلت 25 جنيها للكيلو كأعلى سعر.

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أسعار الخضراوات والفاكهة
 

ووصل سعر  الباذنجان البلدي إلى 7 جنيها للكيلو، والرومي بـ 8 جنيهات للكيلو ، والأبيض بـ 9 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 13 جنيها، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 13 جنيها، والألوان  30 جنيها للكيلو، والملوخية بـ 7 جنيهات.

 

أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور
 

وسجّل سعر الكيلو  الخيار الصوب 8 جنيهات، والبسلة  15 جنيهًا، والثوم  10 جنيهًات، واللفت بـ2.5 جنيه، والبنجر 4 جنيهات، والبطاطا 6 جنيهات.

 

أسعار الفاكهة اليوم الاثنين


وصل سعر البرتقال البلدي إلى 5.5 جنيهات، والبرتقال السكري 6.5 جنيهات، والليمون البلدي 12 جنيها، والتفاح الإيطالي 30 جنيهًا، والتفاح الجولدن 30 جنيها، والتفاح اللبناني  30 جنيها ، والبلح السيوي 42 جنيها.

 

سعر الفاكهة اليوم


ووصل سعر كيلو الكمثرى المستوردة إلى 60 جنيها، والأفوكادو 80 جنيها، والكانتلوب 16 جنيها.

 

وسجل البطيخ (8:10 كيلو) 35 جنيهًا، والعنب المستورد أصفر  40 جنيها للكيلو، و العنب المستورد الأسود 40 جنيها ، والبرقوق المستورد  30 جنيهًا، والأناناس 50 جنيهًا.

وسجّل الكيوي 26 جنيهًا ، و الفراولة 13 جنيها، والجوافة 12 جنيها، والرمان 18 جنيهًا.
 

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