رئيس جامعة حلوان يشارك في منتدى النهضة الاقتصادي

شارك الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، في منتدى النهضة الاقتصادي “النسخة الثانية” تحت عنوان "رؤية استراتيجية نحو تمكين القطاع الخاص ودعم التنافسية"، حيث يهدف المنتدى إلى تعزيز أهداف التنمية المستدامة وزيادة قدرة الاقتصاد المصري التنافسية، وتحقيق التفاعل الإيجابي والتكامل مع رجال الأعمال والسياسيين، وأصحاب الأفكار والمستثمرين وكافة الشركاء المعنيين.

وناقش المنتدى في نسخته الثانية (نسخة 2023) أهم الفرص والتحديات التي تواجه القطاع الخاص، مع استعراض لما تم اتخاذه من سياسات وتدابير على المستوي الكلي، وأثرها على القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وتضمن المنتدى مجموعة من الجلسات عن الاقتصاد المصري في ظل التحديات والصدمات الدولية، دور القطاعات الإنتاجية في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة، آليات ومعايير تعزيز القدرة الاقتصادية المصرية.