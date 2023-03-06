عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان يشارك في منتدى النهضة الاقتصادي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

شارك الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، في منتدى النهضة الاقتصادي “النسخة الثانية” تحت عنوان "رؤية استراتيجية نحو تمكين القطاع الخاص ودعم التنافسية"، حيث يهدف المنتدى إلى تعزيز أهداف التنمية المستدامة وزيادة قدرة الاقتصاد المصري التنافسية، وتحقيق التفاعل الإيجابي والتكامل مع رجال الأعمال والسياسيين، وأصحاب الأفكار والمستثمرين وكافة الشركاء المعنيين.

وناقش المنتدى في نسخته الثانية (نسخة 2023) أهم الفرص والتحديات التي تواجه القطاع الخاص، مع استعراض لما تم اتخاذه من سياسات وتدابير على المستوي الكلي، وأثرها على القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وتضمن المنتدى مجموعة من الجلسات عن الاقتصاد المصري في ظل التحديات والصدمات الدولية، دور القطاعات الإنتاجية في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة، آليات ومعايير تعزيز القدرة الاقتصادية المصرية.

التنمية المستدامة جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انزلي متصوتيش | ابن عمّ عامل المسجد ينقذ الممرضة من فضيحة أطفيح

480 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

في واقعة استشهاد رئيس مباحث بدر ومعاونه..النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات وتستعجل التحريات

11 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

الداخلية: تعديل رسوم استخراج جواز السفر الإلكتروني 2023

العالم الهولندي يتحدى الجميع بتغريدة جديدة: الزلزال المدمر قادم وهذا دليلي.. تفاصيل

البانيه رخص 30 جنيهًا.. تراجع جديد بأسعار الدواجن والبيض بالمحلات الآن

حدث في دولة عربية.. رجل يترك عروسه ليحتضن زوجته الأولى في حفل زفافه

ترشيحاتنا

“على الجميع أن يخاف”.. جنرال أمريكي يوجه تحذيرا لـ الغرب بسبب روسيا

للأسر الفقيرة.. 5 فئات تحصل علي مساعدة شهرية.. اعرف الشروط وخطوات التقديم

أزمة جديدة.. صراع داخلي كبير بين زيلينسكي وقائد الجيش يعصف بـ أوكرانيا

لأول مرة.. اليوان الصيني يوجه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

ننتمي لمؤسسة كبيرة.. مدرب حرس الحدود يفتح النار على التحكيم

إجلاء قسري للسكان | قوات الاحتلال تواصل هدم المنازل في القدس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. بلاش أكل المحاشي.. هاني الناظر يحذر من هذه العادات قبل رمضان.. وبريطاني يكتشف إصابته بسرطان المثانة بسبب إعلان

إطلالة لافتة .. ياسمين صبري تثير الجدل بهذه الصورة | شاهد

لن تصدق.. هذه الأخطاء تعرضك للسمنة

طريقة عمل عصاج الكبد والقوانص.. جديدة وغير تقليدية

فيديو

الفرخة الحشو بـ 30 جنيها.. تاجر بالزقازيق يحارب غلاء الدواجن

توقعاتي صحيحة.. الباحث الهولندي يتحدى أستاذا عراقيا في التنبؤ بالزلازل

جمد 200 ضحية بعد إنهاء حياتهم.. قصة رجل الثلج أخطر زعيم مافيا بأمريكا

اتضرب عليا نار زمان..تصريحات يحيى الفخراني تحت قبة البرلمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ