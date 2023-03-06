عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 50 محضر إشغال في حملة لضبط شوارع العتبة والموسكي

تحرير 50 محضر إشغال
تحرير 50 محضر إشغال في حملة لضبط شوارع العتبة والموسكي

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات  بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط  وإعادة الوجه الحضاري للعاصمة ، مؤكدًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع والتفاعل المباشر مع شكاوى المواطنين وإيجاد الحلول السريعة لها .


وفى هذا السياق شنت الأجهزة التنفيذية بحى الموسكى بالتنسيق مع شرطة المرافق، وإدارة الإشغالات والمتابعة الميدانية بالحي حملة مكبرة على شارع البوسطة ورصيف حلاوة وميدان العتبة وشارع صيدناوي وشارع الجيش .


وأشار اللواء محمد السيد حسنين رئيس حى الموسكى أن الحملة تمكنت من رفع كافة الإشغالات التى تتسبب فى غلق الشوارع وإعاقة حركة السير بالمخالفة للقانون وتم تحرير أكثر من 50 محضر إشغال .


ووجه محافظ القاهرة باستمرار المتابعة الميدانية على مدار اليوم لرفع الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

WhatsApp Image 2023-03-06 at 4.38.32 PM
WhatsApp Image 2023-03-06 at 4.38.32 PM
WhatsApp Image 2023-03-06 at 4.38.33 PM
WhatsApp Image 2023-03-06 at 4.38.33 PM
WhatsApp Image 2023-03-06 at 4.38.34 PM (1)
WhatsApp Image 2023-03-06 at 4.38.34 PM (1)
WhatsApp Image 2023-03-06 at 4.38.34 PM
WhatsApp Image 2023-03-06 at 4.38.34 PM
WhatsApp Image 2023-03-06 at 4.38.35 PM (1)
WhatsApp Image 2023-03-06 at 4.38.35 PM (1)
WhatsApp Image 2023-03-06 at 4.38.35 PM
WhatsApp Image 2023-03-06 at 4.38.35 PM
WhatsApp Image 2023-03-06 at 4.38.36 PM
WhatsApp Image 2023-03-06 at 4.38.36 PM
القاهرة الحملات الانضباط الموسكي الإشغالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انزلي متصوتيش | ابن عمّ عامل المسجد ينقذ الممرضة من فضيحة أطفيح

فنان شهير يتعرض لحادث سير مروع ونقله للمستشفى.. تفاصيل

480 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

في واقعة استشهاد رئيس مباحث بدر ومعاونه..النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات وتستعجل التحريات

حدث في دولة عربية.. رجل يترك عروسه ليحتضن زوجته الأولى في حفل زفافه

الداخلية: تعديل رسوم استخراج جواز السفر الإلكتروني 2023

العالم الهولندي يتحدى الجميع بتغريدة جديدة: الزلزال المدمر قادم وهذا دليلي.. تفاصيل

رقم صادم.. تحذير عاجل من إدارة الكوارث التركية بشأن الهزات الارتدادية

موضوعات متعلقة

محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير الجارية بالحديقة الدولية

محافظ القاهرة: لدينا 2600 منفذ لبيع السلع بأسعار مخفضة

محافظ القاهرة نائبا عن الرئيس باحتفال النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة

ترشيحاتنا

رسوم جديدة لمضاعفة الحصيلة الدولارية.. مقترح بقانون يثير الجدل بين المصريين بالخارج

متحدية الدول الغربية.. واردات الهند من النفط الروسي تسجل رقما قياسيا

ضربني بالشاكوش .. اعترافات مثيرة لـ صبي حاول خفير الاعتداء عليه

لشراء "ملكة المقاتلات".. تعاون عسكري جديد بين موسكو وطهران.. تفاصيل

عملية سرية.. روسيا تدمر قاعدة عسكرية أوكرانية تضم جنودا بريطانيين

الأردن.. تحرك عاجل من الأمن العام بشأن أعمال الشغب في إربد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدء العد التنازلي .. أفلام يمكنكم مشاهدتها قبل حفل الأوسكار خلال أيام وهذه قصتها |صور

طريقة تحضير النجرسكو بوصفة اقتصادية

بعد تصدرها التريند.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ نبيلة عبيد| شاهد

مكشوف وجريء.. إليسا تثير الجدل بظهورها الأخير | شاهد

فيديو

هذا دليلي .. الباحث الهولندي يتنبأ بحدوث زلزال مدمر قادم

6 شباب ناموا مصحيوش.. ماذا حدث داخل عقار بهرم سيتي في 6 أكتوبر؟

الفرخة الحشو بـ 30 جنيها.. تاجر بالزقازيق يحارب غلاء الدواجن

توقعاتي صحيحة.. الباحث الهولندي يتحدى أستاذا عراقيا في التنبؤ بالزلازل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ