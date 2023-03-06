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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرد على موقف من نتنياهو مهاجمة إيران

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، اليوم “الاثنين”، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي رفض تصريحات جروسي التي أطلقها من طهران، السبت الماضي، برفض أي هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية.

وقال جروسي في مؤتمره الصحفي: "ما ذكرته وفق القانون الدولي، ندين أي هجوم على محطات ومنشآت الطاقة النووية، وخلال السنوات القليلة الماضية، أبقيت دائما مسارات الدبلوماسية مفتوحة".

وشدد جروسي خلال بدء اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا بشأن إيران: "توصلنا إلى اتفاق مع إيران، وسيسافر الفريق الفني للوكالة إلى طهران قريباً".

غير لائق

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال، الأحد، ردا على ما ذكره جروسي، إنه "رجل محترم قال شيئا غير لائق".

متسائلا: "هل الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية خارج القانون؟ هل تمنعونا من الدفاع عن أنفسنا؟ هل مسموح لإيران التي تدعو صراحة إلى تدميرنا، بتوفير الوسائل لقتلنا وإبادتنا؟".

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لكن جروسي قال، إن "إيران ضمنت على أعلى مستوى التعاون لحل القضايا المتبقية، بما في ذلك 3 مواقع نووية غير معلنة، وطهران أوضحت بشكل كامل مسألة تخصيب اليورانيوم بنسبة 84٪".

وعن إمكانية أن يكون الاتفاق الذي توصلت إليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إيران مؤخرا سيسهم بإعادة المفاوضات النووية لإحياء الاتفاق النووي المبرم 2015، أجاب غروسي: "لست متفائلا أو متشائما بشأن ملف إيران النووي، لكن نمضي في مسار إيجابي".

وتابع قوله: "قد تكون أجواء استئناف المفاوضات النووية الإيرانية أكثر إيجابية بعد الاتفاق على تركيب كاميرات مراقبة إضافية، كما اتفقنا مع إيران على تفتيش منشأة فوردو كل يومين".

وعند سؤاله عن رفض إيران أي اتفاق مع الوكالة بشأن زيادة مراقبة الأنشطة النووية والوصول إلى علماء وأشخاص في الملف النووي، أجاب جروسي: "ليس هناك اتفاق في هذا الصدد، لكننا نجري مباحثات مع إيران للوصول إلى تفاهم بشأن ذلك، والوصول إلى العلماء والأشخاص في الملف النووي يتطلب اتفاقا مع إيران".

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