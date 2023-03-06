بقيادة بريطانيا وألمانيا.. حلف الناتو علي أعتاب روسيا

قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إنه من المقرر أن يشارك حلف شمال الأطلسي “الناتو” في مهام الشرطة الجوية على أعتاب روسيا.

أكد والاس أن بريطانيا ستقود العملية، إلى جانب ألمانيا، في دولة إستونيا، التي تشترك في حدودها الشرقية مع روسيا.

قال والاس، إن “المهمة ستساعد في ضمان أمن سماء أوروبا وتعزيز وجود الناتو في أوروبا الشرقية' في مرحلة حرجة من العلاقات مع أوروبا الشرقية”.

وتأتي المهمة في الوقت الذي لا تزال فيه التوترات بين الناتو وروسيا مرتفعة وسط غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا، والذي أثار إدانة حادة من الدول الأعضاء في الناتو.

وأعربت السلطات الروسية لسنوات عن قلقها بشأن التوسع الشرقي لحلف شمال الأطلسي، بما في ذلك إمكانية انضمام أوكرانيا إلى المنظمة.

ووصف والاس العملية بأنها مؤشر على وحدة الناتو في الوقت الذي يواجه فيه التهديد الروسي المستمر.

ولا يشارك الناتو بشكل مباشر في الصراع الأوكراني، حيث من المرجح أن يؤدي إرسال القوات إلى تصعيد كبير، لكنه احتشد وراء أوكرانيا، وهي دولة غير عضو، منذ بدء الغزو في فبراير 2022.

وقال والاس: “العمليات المشتركة من هذا النوع تظهر قوة ووحدة حلف شمال الأطلسي وعزمنا المشترك على الحفاظ على السلام والأمن في جميع أنحاء المنطقة”.

وتستعد بريطانيا لإرسال 300 من أفراد سلاح الجو الملكي لقيادة المهمة.