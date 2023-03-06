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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قوافل جسور الخير الطبية تعالج 1780حالة فى أول أيام عملها بمستشفى الداخلة

قافله طبيه
قافله طبيه

أكدت  محافظة الوادي الجديد، أن القافلة الطبية "جسور الخير 18"، قدمت خدماتها الطبية لـ 1780 حالة مرضية خلال يومين في تخصصات "الرمد - الباطنة - الجلدية - العظام - الجراحة العامة - جراحة الأطفال - جراحة القلب - أنف وأذن - مسالك - صدر - المخ والأعصاب - الأسنان - النساء والتوليد"، بالإضافة لتقديم الأنشطة الترفيهية والتوعوية، وتوزيع الهدايا على الأطفال، وتستكمل القافلة عملها حتى يوم الأربعاء المقبل بمستشفى الداخلة العام، وذلك من خلال التنسيق المُشترك بين محافظة الوادي الجديد ووزارتي التعليم العالي والصحة، وبالتعاون مع جامعة المنصورة.

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وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن هذه القوافل تأتى استكمالاً لسلسلة قوافل جسور الخير المُتكاملة، والتي بدأتها جامعة المنصورة في عام 2018 لتقديم خدماتها المتكاملة لأهالي المحافظة واهتمامهم الأكبر بالمناطق النائية والأكثر احتياجا، لتوفير خدمات طبية لهم وسد العجز في نقص التخصصات المختلفة.

وأكد  أن مواعيد عمل القافلة الطبية تبدأ من اليوم الأحد 5 مارس وحتى يوم الأربعاء الموافق 8 مارس للكشف وإجراء العمليات بمستشفى الداخلة العام، على أن يكون التسجيل بأسبقية الحضور داخل المستشفى

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