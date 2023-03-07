في محاولة لحل أسوأ أزمة انقطاع.. رامافوزا يعين وزيرا جديدا للكهرباء

عين رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا يوم الاثنين وزيرا جديدا للكهرباء في محاولة لحل أسوأ انقطاع للكهرباء تم تسجيله في البلاد ، وأضاف عدة حلفاء آخرين إلى حكومته قبل الانتخابات العامة العام المقبل.

كانت التغييرات الوزارية متوقعة على نطاق واسع منذ إعادة انتخاب رامافوزا زعيمًا للمؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في مسابقة قيادة الحزب في ديسمبر ، مما مهد الطريق له للترشح لولاية ثانية في عام 2024.

من المقرر أن يواجه حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بزعامة رامافوزا أصعب اختبار انتخابي له حتى الآن خلال ما يزيد قليلاً عن 12 شهرًا ، حيث يواجه الحزب احتمالًا حقيقيًا بأنه قد يفقد أغلبيته البرلمانية للمرة الأولى منذ نهاية الفصل العنصري في عام 1994.

في خطاب متلفز إلى الأمة ، قال رامافوزا إنه اختار كغوسينتشو راموكجوبا لمنصب وزير الكهرباء الذي تم إنشاؤه حديثًا ، والذي ترأس مؤخرًا الجهود المبذولة لدفع الاستثمار في البنية التحتية.

وعين بول ماشاتيل ، الرجل الثاني في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي ، نائبا للرئيس بعد استقالة ديفيد مابوزا الأسبوع الماضي ، وهي خطوة متوقعة على نطاق واسع.

احتفظ وزير المالية إينوك جودونجوانا ، ووزير التعدين والطاقة جويدي مانتاشي ، ووزير المشاريع العامة برافين جوردهان ، الذين يُنظر إليهم جميعًا على أنهم حلفاء رئيسيون في رامافوزا ، بمناصبهم.

وقال رامافوزا إن التغييرات الوزارية 'لا تتعلق بإصلاح السلطة التنفيذية الوطنية' بل تتعلق بإضافة مهارات جديدة.

قال أونغاما متيمكا ، محاضر السياسة في جامعة نيلسون مانديلا ، إن الرئيس ركز فقط على التغييرات السياسية الأكثر إلحاحًا.

وقال 'لقد اختار الطريق الأسهل وهو أمر مفهوم بالنظر إلى حقيقة أن هناك عام واحد فقط للذهاب إلى انتخابات أخرى'.

ويقول محللون إن سجل وزير الكهرباء الجديد راموكجوبا متباين ، حيث أشاد البعض بعمله في تطوير البنية التحتية ، لكن آخرين انتقدوا الفترة التي قضاها كرئيس لبلدية مترو تشواني ، الذي يضم العاصمة بريتوريا.

نفذت شركة الطاقة الحكومية Eskom المتعثرة انقطاع التيار الكهربائي كل يوم في عام 2023 ، مع انقطاع التيار الكهربائي عن معظم المنازل والشركات لمدة تصل إلى 10 ساعات في اليوم.

اعتمدت حكومة رامافوزا الشهر الماضي تشريعات إدارة الكوارث استجابة لأزمة الكهرباء.