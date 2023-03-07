هدفي تغيير نظرة المجتمع للقطاع الخاص.. أبرز 6 تصريحات لرئيس الهيئة العامة للاستثمار حسام هيبة |فيديو

قادم من القطاع الخاص لموقع المسئولية الحكومية

تغيرت رؤيتي للمشكلات

القطاع الحكومي المصري عريق وقديم

التغيير لايمكن أن يحدث في يوم وليلة

هدفي تغير نظرة المجتمع للقطاع الخاص

وزير المالية بيعمل شغل كبير في إعادة هيكلة المنظومة الضريبية



أطلق حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، عدة تصريحات في لقاء ببرنامج كلمة أخيرة، والذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON ، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:



قال حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إنه قادم من مقعد المستثمرين في القطاع الخاص والان هو في مقعد الحكومة مؤكداً أن رؤيته تغيرت واصبح يستطيع رصد المشاكل ومنبعها والحلول التي كان يطرحها اثناء وجوده القطاع الخاص مع المستثمرين.



واصل :القطاع الحكومي المصري قطاع عريق وقديم وجذوره ممتد واي تغيير فيه لايكون بالسهوةلة التي نتخيلها لكن هل يمكن أن يحدث ؟ نعم حدث وماجعلني أن اقبل الانتقال من مقعد القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي عندما لمست إرادة التغيير وهو توجه الدولة وشهدت على ذلك في لقاءات مع المسولين ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ".

لافتاً إلى أنه كان قراراً صعباً قائلاً : مكنش سهل أخد قرار زي ده لكن جلسات الحكومة عندما كنت في القطاع الخاص لمست جدية ودعم كبير جداً ورغبة في التغيير السريع وماينفعش نشوف هذا الدعم وأن يكون هناك إحتياج لي في موقع معين وأرفض المنصب ".

وحول أهم ثلاث ملفات يرغب في تغييرها قال : أول شيء تغيير الراي العام حول المستثمر حيث أن الثقافة الشعبية يعتقد أن المستثمر كما يرى في الدراما وكذا نظرة الحكومة للمستثمر وثاني الامور أنه لفترات طويلة كان الفكر الحكومي معتاد على أن الحكومة هي التي تقوم بكل شيء وعندما بدأ دور القطاع الخاص بدأت معارك سياسية حول دور القطاع الخاص منذ عام 2011".

وأوضح أن القادم لابد أن يكون الاداء الحكومي جزء من المنظومة العالمية ولايجب أن نسير على نفس " ريتم " السبعنيات في العلاقة بين القطاع الخاص والحكومة قائلاً : القطاع الخاص وصل لحصة 35% من الاقتصاد المصري حتى تراجع دوره في عام 2011 بسبب الاحداث ومن دخلت الحكومة لاستكمال التنمية بالاجهزة القادمة على القيام بذلك وده إكتشتفته لما دخلت وأن الموضوع مش زي ماهو متصور لدى المواطن وأن الحكومة لاتنافس القطاع الخاص وأنما إضطرت للدخول في وقت دقيق.



وتابع أن وثيقة ملكية الدولة هي وثيقة وتعهد بمستندات جرى التوقيع عليها من الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي جدية غير مسبوقة حيث أن رؤيى الدولة المستقبلية تسير في محورين رؤية مصر إستراتجية 2030 ووثيقة ملكية الدولة.

رئيس الهيئة العامة للاستثمار :



وكشف حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار في مصر، إن وزير المالية محمد معيط يعمل جاهداً لاعادة هيكلة المنظومة الضريبية قائلاً : وزير المالية بيعمل شغل كبير جدا في إعادة هيكلة المنظومة الضريبية.

وأوضح حسام هيبة، أنه تم تحديد كل الأراضي الصناعية وتحديد أسعارها، ولن نغير أسعارها.

وصرح رئيس الهيئة العامة للاستثمار: "بدءا من أبريل ومايو هنسمع أخبار عن طرح الشركات في البورصة.. رئيس الوزراء سيعلن الجدول الزمني المحدد لطرح 32 شركة".ولفت، إلى أن بنوك الاستثمار هي التي تروج لصفقات الـ32 شركة.وأشار، إلى أن وزير النقل وضع خطة تضع مصر في مكانة متقدمة في مجال اللوجيستيات.

وأكد حسام هيبة، أن دخول دولار في البلد سيؤدي لاستقرار في سعر الصرف.و وكشف أن المستثمرين في لقائتهم معه في ظل الحملات الترويجية لايخشون من تذبذب سعر الصرف لان البنك المركزي إتبع سياسات صرف مرنة وهذا طبيعي لكن المستثمر يرغب في الاطمئنان على مستويات التذبذب وكان ردنا عليهم أن البنك المركزي يتخذ مايكفي من الاجراءات لضبط معدلات التذبذب في سعر الصرف.

وحول مسألة خروج الارباح التي تحدث عنها بعض المستثمرين قال : لايوجد قانون ولا إجراء يمنع خروج الارباح وكانت الارباح بتخرج لحد مشكلة التدفقات الدولارية لكن مش عندنا دولار ومش بنخرجه ".

وأكد أنه بتخطي مرحلة عنق الزجاجه ستنتهي هذه المشكلة، قائلاً : أتوقع الانتهاء من مشكلة التدفقات الدولارية خلال الاشهر القادمة وأنا أثق أن الاجراءات الحالية سوف تحل الازمة.



















