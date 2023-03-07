قافلة طيبية مجانية بالمنتزه ثان شرقي الإسكندرية

شارك مركز معلومات التنمية المحلية بحي المنتزه ثان، شرقي الإسكندرية في القافلة أقامتها منطقة المنتزة الطبية بمقر جمعية حوض ١٢، وذلك تحت رعاية الدكتورة رباب مدني رئيس حي ثان المنتزة.

يأتي هذا في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء ، بالعمل علي تقديم كافة أنواع الدعم و الرعاية، للنهوض بالقرية المصرية.

وتنوعت التخصصات و الخدمات الطبية المقدمة لأهالي العزبة ، بواقع ٤٠ حالة تنظيم الأسرة ، و ١٢٠ باطن ، و ١٨٠ اطفال ، بالإضافة إلى ٣٥ أمراض نساء ، و ١٨ متابعة حمل ، و في إطار المبادرة الداعية للكشف المبكر علي الثدي تم الكشف علي ١٨ حالة ، و تطعيم الأهالي باللقاحات المضادة لفيروس كورونا ، و لقد تم تقديم الأدوية للحالات المريضة ، و المهداه من قبل أحدي أكبر شركات إنتاج الأدوية.

كما أقيمت معارض منتجات الهاند ميد، التي اشتملت علي منتجات متنوعة، و ذلك في إطار نادي المرأة، التابع لتنظيم الأسرة.

و عن الإعلام بطرق ترشيد استهلاك المياه، نظمت أقامت إدارة التوعية بشركة مياة الشرب ورش عمل تضمنت بعض اعمال الصيانة ، و تتوالي القوافل الطبية ضمن المبادرات الرئاسية الداعمة لصحة المصريين.