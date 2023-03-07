عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة طيبية مجانية بالمنتزه ثان شرقي الإسكندرية

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية بالمنتزه

 

شارك مركز معلومات التنمية المحلية بحي المنتزه ثان، شرقي الإسكندرية في القافلة أقامتها منطقة المنتزة الطبية بمقر جمعية حوض ١٢، وذلك تحت رعاية الدكتورة رباب مدني رئيس حي ثان المنتزة.

يأتي هذا في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء ، بالعمل علي تقديم كافة أنواع الدعم و الرعاية، للنهوض بالقرية المصرية.

النسخة الثانية من كأس "البيت الروسي لكرة القدم" بأزهر الإسكندرية

محافظة الإسكندرية يشهد احتفالية النصف من شعبان بأبوالعباس

وتنوعت التخصصات و الخدمات الطبية المقدمة لأهالي العزبة ، بواقع ٤٠ حالة تنظيم الأسرة ، و ١٢٠ باطن ، و ١٨٠ اطفال ، بالإضافة إلى ٣٥ أمراض نساء ، و ١٨ متابعة حمل ، و في إطار المبادرة الداعية للكشف المبكر علي الثدي تم الكشف علي ١٨ حالة ، و تطعيم الأهالي باللقاحات المضادة لفيروس كورونا ، و لقد تم تقديم الأدوية للحالات المريضة ، و المهداه من قبل أحدي أكبر شركات إنتاج الأدوية.

كما أقيمت معارض منتجات الهاند ميد، التي اشتملت علي منتجات متنوعة، و ذلك في إطار نادي المرأة، التابع لتنظيم الأسرة.

و عن الإعلام بطرق ترشيد استهلاك المياه، نظمت أقامت إدارة التوعية بشركة مياة الشرب ورش عمل تضمنت بعض اعمال الصيانة ، و تتوالي القوافل الطبية ضمن المبادرات الرئاسية الداعمة لصحة المصريين.

الاسكندرية مياة الشرب فيروس كورونا كرة القدم محافظة الاسكندرية التنمية المحلية ترشيد استهلاك المياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 دعوات تمسكوا بها فى ليلة النصف من شعبان .. فيها الخير والرزق

تطور عاجل| بشرى لعشاق الأهلي قبل مواجهة صن داونز

خالد الغندور يصدم جماهير الأهلي قبل لقاء صن داونز

أقوى دعاء فى ليلة النصف من شعبان.. كلمات تدخل الجنة وعهد عند الله

فنان شهير يتعرض لحادث سير مروع ونقله للمستشفى.. تفاصيل

بشأن والديه .. رسالة عاجلة من كهربا لجماهير الأهلي

فضيحة بأطفيح.. إحالة قضية صور زنوبة ونجلاء للجنايات

أسعار اليوم| تراجع 480 جنيها في الذهب و60 في البانيه.. ألحق اشتري

ترشيحاتنا

دعاء ليلة النصف من شعبان 1444 .. 10 كلمات مستجابة للرزق وجبر الخواطر

رحلة بحرية لـ135 دولة في 3 سنوات.. لن تصدق سعرها

طلعت يوسف: الإسماعيلي في خطر حقيقي.. ومباراة الترجي مصيرية للزمالك

حقيقة تفاوض الزمالك مع مدرب بيراميدز السابق لخلافة فيريرا| تفاصيل

ظهور الراحلة رجاء الجداوي في رمضان بهذا المسلسل.. وبطل العمل يكشف الكواليس

متآمر.. رد فعل عنيف من خالد الغندور بشأن تسريب عقود لاعبي الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسه بجلده.. اكتشاف أغرب ديناصور عمره 145 مليون سنة |شاهد

من غير سلق.. طريقة تحضير القلقاس بالكزبرة

كأنك داخل نفق.. صورة وهم بصري تثير حيرة مشاهديها.. احكم بنفسك

ماذا يحدث لجسمك عند تناول زبدة الفول السودانى صباحا؟

فيديو

زيارة تل أبيب .. مضيف طائرة الرئاسة يكشف أسرارا خطيرة/ فيديو جراف

هل تتعرض مصر لهزة أرضية قوية 8 مارس؟ .. شاهد

فضل ليلة النصف من شعبان.. 5 أفعال محظورة و3 أخرى محمودة |شاهد

طلقني وطلعت اتعشيت.. رد فعل غريب من فتاة طلقها زوجها يوم تخرجها من الجامعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ