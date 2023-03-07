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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: دفع الدولة للقطاع الصناعي خطوة مهمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع

النائب أحمد صبور
النائب أحمد صبور

قال المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن القيادة السياسية تقوم بجهود كبيرة في سبيل دعم وتعزيز الصناعة المحلية وتذليل العقبات أمام المصنعين من أجل إعادة تشغيل مصانعهم المغلقة أو فتح مصانع جديدة.

وأكد أن دفع القطاع الصناعي خطوة مهمة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع، بالإضافة إلى خفض فاتورة الاستيراد التى تتكبدها الدولة، في مقابل تحسين حجم الصادرات تمهيدا للوصول إلى حلم الـ 100 مليار دولار صادرات مصرية.

وأشار "صبور"، إلى أن نجاح هيئة التنمية الصناعية في إصدار 10884 رخصة تشغيل وسجل صناعي خلال النصف الثاني من عام 2022 بنسبة زيادة 43% عن الـ 6 أشهر السابقة منها 10427 ترخيص بالإخطار و457 ترخيصا مسبقا، أمر مبشر للغاية، ويعكس نجاح سياسات الدولة في تنمية القطاع الصناعي وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، بالإضافة إلى جذب استثمارات جديدة.

وأكد على ضرورة استمرار العمل من أجل دفع القطاع الصناعي من خلال تحقيق استقرار في السياسات النقدية والمالية بالإضافة إلى إطلاق حزمة من الحوافز والإعفاءات الضريبية ، وإعادة تقييم للمنظومة الضريبية بمشاركة القطاع الخاص.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن القطاع الصناعي أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية الشاملة التى تستهدفها الدولة، لذلك كان هناك دعم غير مسبوق من القيادة السياسية من أجل تنمية القطاع باعتباره قاطرة التنمية الحقيقية، من خلال تسهيل منظومة الإجراءات حيث يصدر الترخيص خلال 20 يوم من التقديم، بالإضافة إلى تقديم حوافز وتيسيرات غير مسبوقة للمصنعين.

واعتبر الصناعة أحد أدوات الدولة الفعالة في تسريع معدلات النمو الاقتصادي، كذلك إصدار الرخصة الذهبية، والإعلان عن مبادرة دعم  القطاعات الإنتاجية.

ودعا النائب أحمد صبور، إلى سرعة تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، بسرعة إنهاء قرارات تخصيص الأراضي الخاصة بالمشروعات الصناعية بأسعار معقولة، مطالبا رجال الأعمال بالتكاتف مع الدولة من أجل عبور هذه المرحلة الصعبة اقتصاديا بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها السلبية على الاقتصاد  المصري.

القطاع الصناعى مجلس الشيوخ مصطفى مدبولي النائب أحمد صبور المهندس أحمد صبور

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