عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصاعد الاحتجاجات.. الشرطة الفرنسية تستخدم الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين

مظاهرات فرنسا
مظاهرات فرنسا

وضعت الأمم المتحدة (17) هدفًا للتنمية المستدامة، شملت مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ليتعهَّد العالم 

وقالت وسائل إعلام فرنسية: "الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين يقومون بطلاء جدران بنك HSBC في بلاس بريتاني في رين".

ولجأت الشرطة بالفعل إلى استخدام الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين في رين ونانت وليون.

وقام المتظاهرون بإلقاء المفرقعات النارية على ضباط الشرطة وإضرام النار في صناديق القمامة واستخدام الألعاب النارية للمقاومة.

وتسببت الإضرابات والتجمعات في جميع أنحاء فرنسا ضد إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل في اضطرابات مرورية كبيرة وشل مصافي النفط والجامعات، بعد أن دعت النقابات العمالية إلى “شل” البلاد.

ومع دخول أحدث موجة من الاحتجاجات ضد خطة الحكومة لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما يومها السادس، أعلنت النقابات العمالية أن “أكثر من مليوني شخص” سيشاركون في مسيرات الثلاثاء.

الثلاثاء الأسود.. مظاهرات حاشدة ضد إصلاح نظام التقاعد تشل فرنسا |فيديو وصور

بسبب الإضراب في فرنسا.. اضطرابات بحركة النقل بين باريس والمملكة المتحدة

وبدأت المسيرات في الصباح الباكر بجميع أنحاء البلاد، حيث أغلقت الحشود مؤسسات التعليم العالي الرئيسية بما في ذلك جامعة رين الثانية وجامعة ليون الثانية، وفقا للقطات على وسائل التواصل الاجتماعي وتقارير وسائل الإعلام المحلية.

وأقام المتظاهرون حواجز أمام مستودع للحافلات في لاروش سور يون، وهي مدينة في غرب فرنسا، كما أغلق الطلاب مستودعا آخر للحافلات في سان دوني بليل، بالقرب من باريس، قبل أن تصدهم قوات الأمن.

أغلق ما لا يقل عن 100 شخص الطريق السريع RN 24 الذي يربط رين ولوريان في غرب فرنسا، وفقا لمنظمة الطلاب “القبضة المرفوعة”.

وزعمت المنظمة أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق التجمعات.

وقالت منظمة CGT-Chimie النقابية إن شحنات الوقود منعت عند مخارج “جميع المصافي”.

وفي الوقت نفسه، طلبت المديرية العامة الفرنسية للطيران المدني من شركات الطيران خفض الرحلات المجدولة بنسبة 20٪ و30٪ في مطاري شارل ديجول وأورلي في باريس، على التوالي.

خراطيم المياه إصلاح نظام التقاعد رين ليون الشرطة الفرنسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أضخم نهر بالعالم.. مصر تشق «نيل جديد» بالصحراء الغربية لإنشاء الدلتا الجديدة

أكبر مكافأة في تاريخ النادي| قرار عاجل من رئيس الأهلي قبل مواجهة صن داونز

شوبير عن قرار صن داونز المفاجئ: إشمعنا ضد الأهلي؟

100 جنيه كاملة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

طلب عاجل من إدارة الترجي قبل ساعات من مواجهة الزمالك.. تفاصيل

كهربا يزف أنباء سارة لجمهور الأهلي.. تفاصيل

تبدأ من 68 والبانيه رجع 40 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

البحوث الفلكية: لا توجد مؤشرات على حدوث زلزال في 8 مارس

موضوعات متعلقة

لأول مرة.. مخابرات كوريا الجنوبية تكشف تفاصيل مثيرة بشأن عائلة كيم جونج أون

قرار كارثي من زيلينسكي بشأن الجيش الأوكراني يثير غضبا واسعا بين العسكريين

الموت البطيء.. الكشف عن موعد بداية نهاية نظام زيلينسكي في أوكرانيا

الثلاثاء الأسود.. مظاهرات حاشدة ضد إصلاح نظام التقاعد تشل فرنسا |فيديو وصور

رسالة عبر الفيديو.. القوات الروسية في أوكرانيا تستغيث بـ بوتين

كارثة مقلقة بالصين.. ظهور خطر جديد يهدد سكان بكين

تغريدات نارية .. حرب بين روسيا وبريطانيا في السودان| ماذا يحدث؟

أهالي ضحايا هجوم المقدادية بالعراق يرفضون إقامة عزاء

ترشيحاتنا

زلزال جديد بقوة 4.2 ريختر يضرب ولاية سيواس في تركيا

قضية نجم الفريق السابق |نجم الزمالك السابق يعلن خبر سار لجماهير الفريق

اقتراح برلماني بإطلاق مبادرة صحية لدعم الأطفال مرضي السكري بمضخات الانسولين

الأوقاف تخصص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن منزلة الشهداء

تصاعد الاحتجاجات.. الشرطة الفرنسية تستخدم الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين

فيديو وإنفوجراف .. الوزراء يحتفي باليوم الدولي للمرأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غرفة نومها.. ابنة شيرين عبد الوهاب تظهر بشكل صادم

ساب مراته تتألم عشان الفلوس.. هل حقنة الظهر للولادة ليست مهمة

مفأجاة بعد تربية سيدة تمساحا لمدة 20 عاما في أمريكا

تسبب في وفاة 6 شباب.. كيف نحمي أنفسنا من القاتل الصامت؟

فيديو

ابنه عنده شهرين..جزار كفر الشيخ دافع عن صديقه فأنهوا حياته في الفرح

الفراخ بـ 68 جنيه .. انخفاض كبير في سعر الدواجن والبانيه اليوم

كريستيانو والزمالك.. نظام البطولة العربية والجوائز/ فيديو جراف

فيديو وصور ممرضات أطفيح بالملابس الداخلية .. إحالة قضية زنوبة ونجلاء للجنايات «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ