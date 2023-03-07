مؤلف فيلم عودة طاقية الإخفا يكشف حقيقة ظهور أحمد فرحات ضمن أحداث الفيلم

كشف المؤلف والمنتج حسن يوسف مؤلف فيلم سر عودة طاقية الإخفا أنه بذل قصارى جهده لخروج هذا العمل فى أفضل صورة، مؤكدا على تحديد موسم عيد الأضحى كموعد نهائى لعرض الفيلم.



وعن توقف التصوير أكثر من مرة أكد حسن يوسف أن الفيلم لا يتوقف ولكن كان هناك بعض التحضيرات الخاصة بالعمل احتاجت لكثير من الوقت لذلك استغرق فى تحضيره أكثر من عامين.



وعن مشاركة أحمد فرحات نجم فيلم طاقية الإخفا لعبد المنعم إبراهيم أكد حسن يوسف أن الفيلم الذى يصوره حاليًا ليس الجزء الثاني الثاني من فيلم عبد المنعم إبراهيم الشهير لذلك لا يستعين بالفنان الكبير أحمد فرحات ضمن أحداث الفيلم.

احتفل فريق عمل فيلم سر عودة طاقية الإخفا ببدء التصوير استعداد لطرحه في موسم عيد الأضحى القادم.

وكان من بين الحضور الفنان محمود الليثي وليلي عز العرب وإبرام نشأت وتوني ماهر ومن تأليف وإنتاج يوسف صلاح.

الفيلم يتم تصويره حاليا داخل إحدي الفيلات بمنطقة مصر الجديدة في مشاهد تجمع محمود الليثي بليلى عز العرب ونانسي صلاح.