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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نجاح عملية دقيقة للتغلب على انسداد خلقي بالاثنى لمريض بالأقصر

الرعاية الصحية
الرعاية الصحية

دخلت الرعاية الصحية بالأقصر، لأول مرة  في عدة مدارس، وذلك منذ ما تم إدخاله في جراحات التجميل العامة في مرحلة ما بعد الجراحة.

 

حيث حضر إلى طوارئ المستشفى مريض عمره 31 سنة يعانى من قيء مزمن وفقدان شديد للوزن، وعند عمل الفحوصات اللازمة والأشعة تبين وجود إنسداد خلقي بالأثنى عشر تسبب في حدوث قيء مزمن وارتفاع في وظائف الكلى وتضخم بالمعدة. 

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وتقرر تجهيز غرفة العمليات لإجراء عملية استكشاف بالبطن، ونجح الفريق الطبي في إعادة توصيل جزء من الأمعاء الدقيقة مع المعدة للتغلب على الانسداد الموجود بالأثنى عشر والتى تعتبر من الجراحات المعقدة ذات الطابع الخاص، وقد تعافى المريض وخرج من المستشفى بصحة جيدة.

 

وشارك في الجراحة الفريق الطبي المكون من الدكتور رضوان عبدالصبور  – استشاري ومدرس الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة أسيوط والدكتور أسامة السيد متولي – أخصائي الجراحة العامة وجراحة المناظير مستشفى طيبة التخصصي والدكتور محمود المصري – أخصائي الجراحة العامة بمستشفى طيبة التخصصي والدكتور محمد راغب – استشاري التخدير والدكتور سعيد أسامة -  نائب التخدير .
 

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