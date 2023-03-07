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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نادية مصطفى تشارك في عزاء شريفة فاضل

عزاء شريفة فاضل
عزاء شريفة فاضل

أقيم مساء اليوم عزاء الفنانة شريفة فاضل داخل مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، التي رحلت عن عالمنا منذ أيام قليلة، عن عمر ناهز الـ 85 عامًا. 

وحرصت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، على أن تقديم واجب العزاء لأسرة الراحلة شريفة فاضل، وسط حالة من الحزن الشديد التى سيطرت عليهم.


وتوفيت، الأحد الماضي، الفنانة الكبيرة شريفة فاضل عن عمر ناهز الـ 85 عاما.


تعد أغنية “تم البدري بدري” للفنانة شريفة فاضل، إحدى أبرز أغاني وداع رمضان، حيث أبدع الشاعر عبد الفتاح مصطفى في وصف حالة الوداع الحزين التي تتملك المصريين والعرب برحيل شهر رمضان، وخرجت من بين يديه كلمات الأغنية التي قدمها إلى وجدى الحكيم الذي كان يعمل مراقبا للموسيقى والغناء بالإذاعة.


 

 

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نقابة المهن الموسيقية شريفة فاضل نادية مصطفى واجب العزاء حالة من الحزن عزاء شريفة فاضل

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