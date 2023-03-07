هروب 90 % من السكان..كارثة باخموت تتفاقم وآلاف القتلى في صفوف الجنود

قال مسؤولون غربيون إن ما بين 20 و 30 ألف جندي روسي قتلوا وجرحوا في معركة مدينة باخموت الأوكرانية.

ووفقا لما نشرته بي بي سي، فان الطبيعة الملحمية للمعركة لا تتناسب مع الأهمية الاستراتيجية لباخموت لافتة الي ان حوالي 90٪ من سكان باخموت فروا قبل الغزو.

ويقول المسؤولون الغربيون إن موسكو ستكسب القليل وخسرت الكثير بحربها على بخموت

ويعتقد مسؤولون غربيون أن مجموعة مرتزقة واغنر ، التي قادت محاولة روسيا للسيطرة على باخموت ، تعاني من نقص في القوى العاملة والمعدات.

في أحدث سلسلة من الانتقادات الموجهة للجيش الروسي ، اتهم رئيس فاغنر يفغيني بريغوزين الجيش الروسي بالفشل في توفير الذخيرة التي يحتاجها فاغنر للاستيلاء على المدينة.

وكان الرئيس فولوديمير زيلينسكي قد حذر من فتح الطريق للاستيلاء على مدن رئيسية في شرق أوكرانيا إذا سيطرت على باخموت ، حيث دافع عن قراره بإبقاء القوات الأوكرانية في المدينة المحاصرة.

وأكد زيلينسكي أن قادة كييف العسكريين متحدون في إطالة أمد دفاعهم عن المدينة بعد أسابيع من الهجمات الروسية التي تركتها على أعتاب السقوط في أيدي قوات موسكو.

وأضاف زيلينسكي: نحن نفهم أنه بعد باخموت يمكنهم الذهاب إلى أبعد من ذلك يمكن أن يذهبوا إلى كراماتورسك ، يمكنهم الذهاب إلى سلوفيانسك ، سيكون طريقًا مفتوحًا للروس بعد باخموت إلى مدن أخرى في أوكرانيا ، في اتجاه دونيتسك.

وتابع الرئيس الاوكراني: أدى هجوم استمر أسابيع من قبل قوات مرتزقة فاجنر ، والذي تسارعت وتيرته في الأيام الأخيرة ، إلى إجبار الآلاف على النزوح من المدينة وتدمير بنيتها التحتية لكن القوات الأوكرانية شنت أيضًا دفاعًا عنيدًا عن المنطقة مما أعاق تقدم روسيا.