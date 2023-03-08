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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سيدة ترفض العلاج من مرض خطير والشرطة تقبض عليها في أمريكا

مرض السل
مرض السل

ألقت قوات الأمن الأمريكية القبض على سيدة تبلغ من العمر 42 عاما مصابة بمرض السل ورفضت معالجة نفسها او الذهاب الى الطبيب. 
 

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وحسب نايجل تورنر المتحدث باسم وزارة الصحة الأمريكية «في كل حالة كهذه نوازن باستمرار بين المخاطر على الجمهور والحريات المدنية للمريض. ونأمل دائمًا أن يختار المريض الامتثال طوعيًا.

  وقد جاء هذا الملاذ الأخير بعد عام من العمل مع أفراد الأسرة والمجتمع لتشجيع المرأة على الامتثال للعلاجات التي تستهدف المرض. 

والسل يشكل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، وبفضل الإدارة الدقيقة للمراقبة والاختبار والعلاج أصبح المرض الآن نادرًا نسبيًا في الولايات المتحدة.


لكن، مع ذلك، فإنه لا يزال يصيب أكثر من 10 ملايين فرد في جميع أنحاء العالم سنويا مع تسجيل 1.6 مليون حالة وفاة عام 2021، ما يجعله السبب الثالث عشر للوفاة ، وفق تورنر.



وعادةً ما يأخذ علاج الشكل النشط من السل الرئوي شكل دورة مدتها ستة أشهر من المضادات الحيوية، على الرغم من أن عددًا متزايدًا من السلالات تطور مقاومة للأدوية المضادة للبكتيريا الأكثر شيوعًا.


وفي هذا الاطار، لم يتضح سبب رفض المرأة علاج حالتها النشطة، فيما زعمت وزارة الصحة أنه على الرغم من بدء العلاج لمدة أشهر، فقد رفضت الاستمرار بإكماله. 

 

سيدة الطبيب

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