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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كبر في السن.. ميدو يكشف عن خطأ كولر قبل مواجهة صن داونز

ميدو
ميدو

يرى الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك الأسبق، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أصبح (كبيرا في السن) على مستوى المظهر من خلال تواجده في مصر لتدريب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي.

كبر في السن.. ميدو يكشف عن خطأ لكولر مدرب الأهلي أمام المقاولون

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامجه: "كولر كبر في مصر تحس من شكله وهو لسة جاي إنه كان أصغر من كدة"

واختتم: "مشاركة علي معلول أمام المقاولون بالنسبة لي خطأ من مارسيل كولر، سيكون غير جاهز بدنيا خلال مواجهة السبت ضد صن داونز".

وفاز الأهلي على المقاولون 2-1 مساء أمس، الثلاثاء في لقاء مؤجل من الجولة 17 بالدوري المصري الممتاز.

ويعد هذا الفوز مهما للغاية بالنسبة للمدير الفني للأهلي بحسب وصفه، خاصة أنه قبل مواجهة صن داونز السبت المقبل بدوري أبطال أفريقيا.

ميدو مارسيل كولر كولر المقاولون الأهلى

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