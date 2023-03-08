توبيخ كبير وتهديد بالناشئين.. كولر يفتح النار على لاعبي الأهلي

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن تفاصيل حديث السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، الناري على لاعبي الفريق عقب مباراة المقاولون العرب.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بهدفين مقابل هدف على نظيره المقاولون العرب، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال مهيب عبد الهادي في تصريحات عبر برنامج “اللعيب”: “كولر في غرفة خلع الملابس كان هناك توبيخ كبير جدًا للاعبي النادي الأهلي، وقالهم بالحرف لو حد فيكم كبير على اللعب أنا هلعب بالناشئين، اللي انا بشوفه دا مش مستوى لاعبي الأهلي، استهترتم بلاعبي المقاولون وكانوا ممكن في أي وقت تتعادل”.

وتابع: “أخص كلامه وعنفه على محمد هاني، لأن كانت هناك العديد من الكرات تلعب من خلفه في مباراة الأهلي والمقاولون”.

تفاصيل حديث كولر مع لاعبي الأهلي

وأضاف: “المحاضرة اللي عملها كولر مع لاعبي الأهلي كانت صعبة جدًا، ولأول مرة يتكلم على مباراة صن داونز سواء قبل أو بعد المباراة، دا معناه أنها شاغلة جزء كبير من تفكيره، وقالهم معندناش مجال إلا الفوز في جنوب إفريقيا ولازم نروح بمعنويات مرتفعة، وهذا على عكس عادة كولر”.

واختتم: “كولر أكد للاعبي الأهلي، أن الفريق عنده 3 ماتشات بمثابة مباريات كؤوس، الراجل كان عنيف جدًا مع لاعبي الأهلي خاصة مع مدافعي الأهلي بسبب الأهداف الذي يستقبلها الفريق خلال المباريات الماضية”.