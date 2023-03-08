بطريقة خاصة.. تجهيز ثنائي الأهلي لمواجهة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

يُسابق الجهاز الطبي بالنادي الأهلي الزمن، من أجل تجهيز ثنائي الفريق الأول للحاق بمباراة صن داونز الجنوب إفريقي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويُواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره صن داونز، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال الإعلامي وليد الحديدي في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس”: “هناك ثنائي في الأهلي مُصاب وهما مهمان جدًا أحمد عبدالقادر وخالد عبدالفتاح”.

وتابع: “الدكتور أحمد أبوعبلة قرر حقن ثنائي الأهلي بالبلازما لتسريع العلاج من أجل اللحاق بمباراة صن داونز”.

محمود متولي خارج بعثة الأهلي

واختتم: “كل لاعبي الأهلي سيتواجدون في القائمة المسافرة لجنوب أفريقيا باستثناء محمود متولي، نظرًا لضعف فرصه في اللحاق بالمباراة”.