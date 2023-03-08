الأهلي يقترب من ضم لاعب «مفاجأة» .. تفاصيل

كشف الإعلامي وليد الحديدي عن رغبة النادي الأهلي في تدعيم صفوفه بقوة، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال الحديدي في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” : “زيكو لاعب حرس الحدود هو واحد من اللاعبين الذين تألقوا مع الحرس في الفترة الماضية، وسبق له الانضمام لمنتخب مصر وقريب من الأهلي".

وتابع: “اللاعب دخل حسابات النادي الأهلي وبدأ يتابعه بشكل كبير وفتح خط مفاوضات مع النادي لضمه”.

الأهلي ولاعب حرس الحدود

واختتم: “المفاوضات تحديدًا مع أحمد أيوب، أحد نجوم الأهلي السابقين، وأخذوا رأيه ورشحه للانضمام إلى الأهلي”.