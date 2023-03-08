رجل المباراة.. كهربا يهنئ عبد المنعم عقب فوز الأهلي أمام المقاولون العرب

هنأ محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، محمد عبد المنعم، مدافع الفريق، على جائزة رجل مباراة الأهلي والمقاولون العرب التي جمعت الفريقين في بطولة الدوري الممتاز.

ونشر كهربا صورة لعبد المنعم، عبر خاصية “الإستوري” بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلق كهربا علي الصورة: “ألف مبروووك يا… … حبيبي”.

وحصل محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جائزة رجل مباراة الأهلي والمقاولون العرب التي جمعت الفريقين في بطولة الدوري الممتاز.

قدم عبد المنعم أداءً مميزًا للغاية، وكان له بصمة في خطة الدفاع، مما ساهم في تحقيق الفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، ومواصلة التربع على عرش صدارة بطولة الدوري.

وسجل للأهلي علي معلول من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة، وعزز هاني من تقدم الفريق في الدقيقة 22 من كرة حولت مسارها وسكنت شباك المقاولون، ليرتفع رصيد الفريق إلى 44 نقطة عزز بها صدارته للبطولة.