عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رجل المباراة.. كهربا يهنئ عبد المنعم عقب فوز الأهلي أمام المقاولون العرب

كهربا
كهربا

هنأ محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، محمد عبد المنعم، مدافع الفريق، على جائزة رجل مباراة الأهلي والمقاولون العرب التي جمعت الفريقين في بطولة الدوري الممتاز.

 

ونشر كهربا صورة لعبد المنعم، عبر خاصية “الإستوري” بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

 

وعلق كهربا علي الصورة: “ألف مبروووك يا… … حبيبي”.

وحصل محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جائزة رجل مباراة الأهلي والمقاولون العرب التي جمعت الفريقين في بطولة الدوري الممتاز.

قدم عبد المنعم أداءً مميزًا للغاية، وكان له بصمة في خطة الدفاع، مما ساهم في تحقيق الفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، ومواصلة التربع على عرش صدارة بطولة الدوري.

وسجل للأهلي علي معلول من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة، وعزز هاني من تقدم الفريق في الدقيقة 22 من كرة حولت مسارها وسكنت شباك المقاولون، ليرتفع رصيد الفريق إلى 44 نقطة عزز بها صدارته للبطولة.

محمود كهربا كهربا الأهلى النادي الأهلي محمد عبد المنعم عبد المنعم مباراة الأهلي والمقاولون العرب الاهلي والمقاولون العرب الدوري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

145 جنيهًا|انهيار أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة في عيار 21 الآن بعد التراجع

40 جنيهًا.. مفاجأة سارة في أسعار الدواجن الحية والبانيه الآن

قرار عاجل من كاف ضد ثنائي الزمالك بعد مباراة الترجي

جريمة تهز الإسكندرية.. زوج ينهي حياة زوجته وأبيها وأمها وأخيها وأبنائه

استنى متبعش.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-3-2023 في مصر

بالأسماء.. الحصيلة النهائية لضحايا حادث قطار قليوب.. تعرف عليهم

توبيخ كبير وتهديد بالناشئين.. كولر يفتح النار على لاعبي الأهلي

مائل للدفء نهارًا.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء|تفاصيل

موضوعات متعلقة

فرج عامر يوجه رسالة إلى فيريرا عقب فوز الزمالك على الترجي

صباح أبيض.. خالد الغندور يحتفل بفوز الزمالك على الترجي في «أبطال إفريقيا»

السوشيال ميديا.. مشجعي ليفربول يتجمعون بالآلاف ويغنون لـ صلاح .. وحلا شيحة تمازح المتابعين بدون حجاب

جمهور قريب من قلبي.. العسيلي ينشر صور من حفله الغنائي بجامعة الإسكندرية

من أمام المرآة.. ياسمين رئيس في إطلالة مختلفة بأحدث ظهور

فخر العرب والعالم كله.. يسرا توجه رسالة إلي محمد صلاح

شاهد.. كارمن سليمان تخطف الأنظار في إطلالة رقيقة

فيديو لمشجعي ليفربول يتجمعون بالآلاف يغنون لـ صلاح يثير السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

تدريبات لياقة بدنية وذهنية للناجحين بمسابقة 30 ألف معلم قبل استلام العمل

غيرت سياستها بهذا القرار.. كوريا الجنوبية تساعد أوكرانيا بشكل غير مباشر

اليوم.. الصحة تطلق ٦ قوافل طبية بالمحافظات

مصنع صواريخ إيرانية.. الكشف عن حقيقة هجوم دير الزور في سوريا| تفاصيل

الري: استعادة شواطئ بلطيم التي فُقدت سابقاً واكتساب أراض جديدة

الصحة توضح أسباب إفراز عين المولود الدموع بغزارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. وعد السعودية تخطف الأنظار بإطلالة شتوية في جلسة تصوير جديدة

بفستان كب.. جيسي عبدو تبرز أنوثتها بهذه الإطلالة

ابنة جورجينا وكريستيانو رونالدو تتحدث العربية|شاهد

شوفنا الموت بعنينا.. الصور الأولى لمصابي حادث قطار قليوب

فيديو

ابنة جورجينا وكريستيانو رونالدو تتحدث العربية|شاهد

جحود الأبناء.. قصة فتاة تجاهلت رسالة والدها قبل وفاته بأيام

تقلبات جوية وموجة حارة.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع| شاهد

لحظة خروج قطار قليوب عن مساره وبيان من النائب العام |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ