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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي: نعمل على توفير المزيد من الذخائر لإرسالها إلى أوكرانيا

مسؤول السياسة الخارجية
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي

عقد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا قبل اجتماع وزراء دفاع الاتحاد للحديث عن آخر تطورات الحرب في أوكرانيا.

وقال بوريل، إنه على الدول الأوروبية توفير المزيد من الذخائر التي تحتاجها أوكرانيا، لافتا إلى أنهم يبحثون مقترحا بشأن زيادة إنتاج الذخائر وتسريع تسليمها إلى أوكرانيا.

وأضاف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أنه يجب تقديم الذخائر الموجودة لدى الدول الأوروبية إلى أوكرانيا سريعا.

كما أشار إلى أنه على الدول الأوروبية تعزيز الصناعات الدفاعية والعسكرية بشكل سريع، لافتا إلى أن أوروبا مستعدة لحشد الموارد وتمويل الصناعات الدفاعية والعسكرية.

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وعلى جانب آخر، أكد مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الدول الأوروبية تسعى في الوقت الراهن إلى زيادة إنتاجها من الذخيرة والعتاد العسكري من أجل تزويد أوكرانيا بما يلزمها من مساعدات عسكرية لتعزيز قدرات القوات الأوكرانية في مواجهة القوات الروسية خلال الحرب المشتعلة بين الطرفين والتي دخلت عامها الثاني منذ أيام.

وأضاف المقال، الذي كتبه الصحفي دانيال بوفي، أن الدول الأوروبية تعكف في الوقت الحالي على صياغة اتفاقية لتنسيق المواقف بينها فيما يخص زيادة إنتاج الذخيرة والأسلحة الخفيفة من أجل توفيرها لأوكرانيا في إطار المساعدات الضخمة التي تقدمها الدول الغربية لكييف.

يشير المقال إلى أن أكثر الدول الأوروبية التي سوف تستفيد من زيادة الإنفاق من أجل التصنيع العسكري هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا، إلا أن بريطانيا لن تكون طرفا في هذا الاتفاق على الرغم من كونها تحتل المرتبة السابعة في قائمة الدول المصنعة للسلاح على مستوى العالم، لافتا إلى تقديرات أحد الدبلوماسيين الأوروبيين في بروكسل والذي يرى أن الاتفاق سوف يمثل طفرة كبيرة ودفعة قوية لصناعات الدفاع في أوروبا.

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