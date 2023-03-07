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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المفوضية الأوروبية: الأتحاد الأوروبي حشد 12 مليار يورو مساعدات لأوكرانيا

رئيسة المفوضية الأوروبية
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين،  إن الاتحاد الأوروبي حشد حتى الآن 12 مليار يورو مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا.

وأضافت في مؤتمر صحفي في كندا مع رئيس الوزراء جاستين ترودو اليوم، الثلاثاء، "الاتحاد الأوروبي حشد حتى الآن 12 مليار يورو مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا"، مضيفة "نعتزم تدريب 30 ألفا من القوات الأوكرانية بنهاية العام الجاري".

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ومن جانبه، قال ترودو "كندا تؤكد على مواصلة دعم أوكرانيا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنحها مولدات كهربائية".
كما دعت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، في وقت سابق، الاتحاد الأوروبي إلى تزويد أوكرانيا بمنظومات صاروخية بعيدة المدى ومقاتلات.

وقالت ميتسولا، خلال لقائها مع فلاديمير زيلينسكي في بروكسل: "يجب أن تدرس دول الاتحاد الأوروبي تقديم منظومات صاروخية بعيدة المدى ومقاتلات لأوكرانيا للدفاع عن الحرية".
وكان جوزيب بوريل قد أعلن في وقت سابق، أن المجلس الأوروبي وافق على تقديم حزمة مساعدات جديدة إلى أوكرانيا، بقيمة إجمالية تصل إلى 545 مليون يورو.

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