بيان عاجل من المفوضية الأوروبية بشأن تفجير نورد ستريم

قال ممثل المفوضية الأوروبية، كريستيان ويجان، اليوم الإثنين، إن الهجمات على خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم ونورد ستريم 2 لن يتم التحقيق فيها في محكمة لاهاي.

وقال ويجان، في إفادة صحفية، إن “الهجمات على خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم ونورد ستريم 2 لن يتم التحقيق فيها في محكمة لاهاي”.

وأضاف أن مثل هذه التحقيقات يجب أن تجريها السلطات الوطنية.

وفي وقت سابق ، قال ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن منفذي التخريب في خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم سيتعين عليهم الرد على أي حال.

وفي وقت سابق، كشف أستاذ الاقتصاد الأمريكي جيفري ساكس، تفاصيل جديدة حول تحقيق الصحفي الأمريكي الشهير، سيمور هيرش، فيما يتعلق بتورط أمريكا في تخريب خطي أنابيب نورد ستريم ونورد ستريم 2.

وأوضح ساكس، أن تحقيق هيرش نفسه موثوق به ليس فقط بسبب البيانات التي نشرها الصحفي، فضلاً عن سمعته الجادة، ولكن أيضًا بسبب رد الفعل غير العادي لواشنطن الرسمية

وقال ساكس: “على الرغم من أن التحقيق رُفض من قبل الولايات المتحدة وحكومات أخرى، إلا أنهم لم يقدموا أي تفصيل واحد يدحض المقال، لقد كان مجرد إنكار قاطع. قالوا إنه كان وهمًا ، لقد كان كذبة ، لكنهم لم يقدموا أي شيء البديل ولم يظهر حقيقة واحدة كانت ستدحض مقال هيرش".

وأشار إلى أن الهجوم الإرهابي على نورد ستريم كان معقدًا للغاية من حيث التكنولوجيا والتنظيم، مما يشير مرة أخرى إلى مشاركة الولايات المتحدة فيه.

وقال: "هذا هجوم صعب للغاية: يمتد خط الأنابيب على عمق حوالي 90 مترًا. إنه عبارة عن فولاذ ثقيل وسميك كبير ومغطى بخرسانة أكثر سمكًا، وقد تطلب الأمر الكثير من المتفجرات لتفجير ثلاثة من الأنابيب الأربعة. وكانت النية الواضحة هي تفجير كل أربعة خطوط أنابيب، لكنها تظهر مدى صعوبة ذلك من الناحية الفنية. قلة قليلة من الحكومات يمكنها القيام بذلك، ومن الواضح أن الولايات المتحدة واحدة منها”.