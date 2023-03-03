رئيسة المفوضية الأوروبية تزور كندا الأسبوع المُقبل

تزور رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، كندا في الفترة من 6 إلى 8 مارس الجاري، وتشمل زيارتها عدة محطات في أوتاوا، وكينجستون بمقاطعة أونتاريو.



وبحسب بيان صحفي صدر عن مكتب رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم، فإن الزيارة تهدف إلى البناء على العلاقات الوثيقة عبر الأطلسي بين كندا والاتحاد الأوروبي ودفع التقدم نحو الأولويات المشتركة، بما في ذلك مواصلة العمل معًا من أجل النهوض بالطاقة النظيفة والتقنيات النظيفة، وخلق وظائف جيدة للطبقة المتوسطة، ودفع النمو الاقتصادي الذي يعود بالفائدة على الجميع، وعلى الأخص من خلال اتفاقيت التجارة الشاملة والشراكة الاستراتيجية بين كندا والاتحاد الأوروبي.



وأوضح البيان أن المحادثات تشمل أيضا التعاون لتقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا.. مشيرا إلى أن ترودو وأورسولا فون دير لاين سيتوجهان يوم الثلاثاء المُقبل إلى كينجستون، لعقد اجتماع ثنائي لزيادة دفع التجارة والاستثمار، والتعاون في ظل اتفاقية التجارة الشاملة بين كندا والاتحاد الأوروبي.

وتزور المسؤولة الأوروبية وترودو أثناء وجودهما في كينجستون، قادة قاعدة القوات الكندية للقاء أفراد القوات المسلحة الكندية الذين تم نشرهم في وسط وشرق أوروبا كجزء من عملية إعادة التأمين لدعم الجهود الإنسانية للاجئين الأوكرانيين من خلال فرقة العمل البولندية.



وبعد زيارتهما إلى كينجستون، يعود المسؤلان إلى أوتاوا، حيث تلقي فون دير لاين، بصفتها أول امرأة ترأس مفوضية الاتحاد الأوروبي، كلمة في مجلس العموم لتسليط الضوء على العلاقات بين كندا والاتحاد الأوروبي.

