حزب المؤتمر يهنئ القيادة السياسية وأسر الشهداء بمناسبة ذكرى يوم الشهيد

وجه حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ ، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد ، ولأسر الشهداء.

وقال الحزب في بيان له اليوم، إن الاحتفال بيوم الشهيد والذي يوافق 9 مارس من كل عام، يؤكد أن مصر لا تنسي تضحيات أبنها ، واعتزاز الوطن بأبنائه ويجسد أسمى معاني العطاء والروح الوطنية المخلصة لجنود مصر الأوفياء الذين ضحوا بارواحهم من اجل الحفاظ على الوطن ، لافتا إلى ان يوم الشهيد يحمل أهمية خاصة حيث تستعيد فيه مصر بطولات وأمجاد قواتها المسلحة وتحيي أرواح شهدائها الذين قدموا حياتهم هدية فداء لتراب بلدهم.

وثمن حزب المؤتمر ، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي علي تكريم الرئيس عبد أسر الشهداء كل عام وهو الأمر الذي يبعث رسالة دعم وطمأنينة لهم بأن الدولة المصرية لم ولن تتخلى عن دعمهم وأنهم سيظلون دائما في قلب وعقل الوطن، مشيدا بتخليد ذكراهم وبطولاتهم والاحتفاء بها ، الذين قدموا أرواحهم من أجل وطنهم سطروا ملحمة في حب وطنهم ، مؤكدا أنَّ دماء الأبطال التي ارتوت بها أرض الوطن هي التى أعطتنا الحياة والأمن والإستقرار فتحيا منا واجبه لأرواحهم الطاهرة.