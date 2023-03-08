أخبار السيارات| السيدان تحت 65 ألف درهم إماراتي.. تسلا تخفض أسعار سياراتها بنسبة 9%

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

أعلن وكيل سيارات كيا في مصر عن زيادات جديدة تمت علي في أسعر كيا سبورتاج موديل 2023، وتنتمي كيا سبورتاج الي فئة السيارات الـ SUV متعددة الاستخدامات، بالإضافة الي أن الصانع الكوري يقدم في مصر العديد من الطرازات المختلفة.

يقدم الصانع الياباني في مصر مختلف إصدارات السيارات موديل 2023 منها، فئة السيدان، والهاتشباك، والـ SUV، ولكن أغلب هذه السيارات حدث لها زيادة سعرية، بعد الأحداث التي شهدها سوق السيارات العالمي وليس المصري فقط، مما أدي إلي زيادة أسعار السيارات الزيرو موديل 2023، ومن تلك السيارات نعرض لكم سيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 .

تقدم سيارة هيونداي أتوس موديل 1998 من قبل الصانع الكوري، وأنتجتها شركة هيونداي من عام 1997 حتى عام 2014، وتم تسويق هيونداي أتوس في أسواق العالم بأسماء مختلفة منها، أتوز، وأميكا، وتنتمي سيارة هيونداي أتوس الي فئة السيارات الهاتشباك الصغيرة، وتم استبدالها في بعص أسواق السيارة بـ هيونداي i10 منذ عام 2007 .

تقدم فيات 132 من قبل الصانع الإيطالي، وتنتمي إلي فئة السيارات السيدان كبيرة الحجم، وأنتجت سيارة فيات 132 لتحل محل سيارة فيات 125، ونالت فيات 132 علي مكانة كبيرة لدي المصريين بفضل ارتباطهم بالسيارة بسبب رؤيتها في العديد من الأفلام المصرية القديمة، وانتشارها في الشارع المصري بكثرة .

أعلنت شركة تويوتا اليابانية و BYD الصينية عن تعاون بينهم أثمر عن إنتاج سيارة كهربائية جديدة تسمي FAW -Toyota bZ3 وسيتم أطلاق السيارة الجديدة في الصين.

أعلنت شركة تسلا في الولايات المتحدة عن تخفيضات علي سياراتها موديل S، وموديل X بنسبة تصل الي 9%، وجاءت كـ الاتي أنخاض أسعار تسلا موديل S بنسبة تصل الي 5 % بقيمة 89.990 دولار، وبالنسبة الي موديل موديل S بلايد حصل علي تخفيض يصل الي 109.990 دولار.

كشفت شركة هافال التابعة لمجموعة جريت وول موتورز الصينية عن أسعار سياراتها الجديدة هافال H9 موديل 2023 في المملكة العربية السعودية .

يحتوي سوق السيارات الإماراتي علي باقة متنوعة من السيارات الجديدة موديل 2023، ويبحث المواطنين الإماراتيين ومعهم الشباب، عن سيارات جديدة وبأسعار مناسبة، وذلك لان الإمارتين يفضلون اقتناء اكثر من سيارة ويكون لديهم مختلف فئات السيارات في المنازل منها، السيدان، والهاتشباك، والـSUV، وذلك لان كل سيارة تكون مخصصة لقضاء شيء ما، ولا يستعملون سيارة واحدة لقضاء جميع الأغراض.