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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الصيانة مجانية.. تويوتا وBYD يقدمان سيارة كهربائية جديدة| تفاصيل

سيارة bZ3 الكهربائية
سيارة bZ3 الكهربائية

أعلنت شركة تويوتا اليابانية و BYD الصينية عن تعاون بينهم أثمر عن إنتاج سيارة كهربائية جديدة تسمي  FAW -Toyota bZ3 وسيتم أطلاق السيارة الجديدة في الصين.

سيارة FAW-Toyota bZ3 الكهربائية

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محرك  FAW-Toyota bZ3 الكهربائية

زودت سيارة bZ3 بمحرك كهربائي ينتج قوة 180 كيلووات، وعزم أقصي للدوران 303 نيوتن/متر، وتصل سرعة السيارة القصوى الي  160 كم/ساعة، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.5 ثانية، وتبلغ سعة البطارية 65.28 كيلو واط/ساعة ، وتقوم سيارة bZ3 بقطع مسافة تصل الي 616 كم/ساعة بالشحنة الواحدة .

قامت الشركتين بتقديم مميزات مع سيارة bZ3  الكهربائية منها أن العملاء الأوائل سيحصلون علي صيانة مجانية لمدة 10 سنوات، أو 200 ألف/كم، بالإضافة الي خدمة المساعدة علي الطريق طوال الـ 24 ساعة، وشحن مجاني للسيارة .

سيارة FAW-Toyota bZ3 الكهربائية

أبعاد  FAW-Toyota bZ3 الكهربائية

جاءت سيارة  FAW-Toyota bZ3 الكهربائية الجديدة داخل السوق الصيني للسيارات، بطول 4725 مم، وعرض 1835 مم، وارتفاع 1475 مم، وطول قاعدة عجلات يطل الي 2880 مم.

يمكن لأصحاب سيارات FAW-Toyota القديمة أن يقوما باستبدالها بسيارة bZ3 الكهربائية الجديدة مقابل 8000 يوان صيني أي ما يعادل 35 ألف جنيه مصري تقريباً، أو تخفيض شراء بقيمة 6000 يوان أي ما يعادل 26 ألف جنيه مصري تقريباً.

سيارة FAW-Toyota bZ3 الكهربائية

كيفية شراء سيارة  FAW-Toyota bZ3

أعلنت الشركتين عن بدء حجز سيارة bZ3 قبل نهاية مارس الجاري، يمكن لأول 5000 عميل لـ bZ3 حجزها عبر الإنترنت مقابل 2000 يوان، أي ما يعادل 8 آلاف و 941 جنيه مصري تقريباً، وستقدم السيارة بتخفيض بقيمة 5000 يوان صيني أي ما يعادل 22 ألف و 354 جنيه مصري، في حالة حجز السيارة قبل 31 مايو القادم.

مقصورة  FAW-Toyota bZ3

زودت مقصورة سيارة bZ3 الكهربائية بالعديد من التجهيزات منها، شاشة تحكم مركزية مقاس 12.3 بوصة، وخاصية التحكم الصوتي، وشاحن لاسلكي.

سيارة FAW-Toyota bZ3 الكهربائية


تقوم شركة تويوتا اليابانية بتصنيع bZ3 ولكن يتم شراء المحرك ونظام التحكم الكهربائي وحزمة البطارية لـ bZ3  من شركة BYD الصينية .

سعر FAW-Toyota bZ3 الكهربائية

تبدأ أسعار سيارة bZ3 الكهربائية  من 189 ألف يوان صيني، وتصل الي  219 ألف  يوان صيني.

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