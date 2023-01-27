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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فورد تبيع مصنعها في ألمانيا لـ BYD الصينية

فورد تبيع مصنعها
فورد تبيع مصنعها في المانيا لـ BYD الصينية

تتجه شركة فورد الأمريكية للسيارات لبيع أحد مصنعها في قارة أوروبا لشركة Build Your Dreams (BYD) الصينية.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن المسؤولين التنفيذيين في شركة فورد سيجتمعون قريبًا بزملائهم من الشركة المصنعة الصينية ويناقشون البيع المحتمل لمصنع Saarlouis في ألمانيا. 

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فورد تبيع مصنعها في المانيا لـ BYD الصينية

لا يزال كل شيء في مراحله المبكرة وقد لايتم في النهاية، ولكن هناك إشارات إيجابية من كلا الجانبين على أن الصفقة يمكن أن تحدث بالفعل.

 

يقوم مصنع Saarlouis حاليًا بإنتاج سيارة فورد فوكاس ولكن سيتم إيقاف الهاتشباك في منتصف العقد، وفي الصيف الماضي اختارت شركة فورد مصنعها في فالنسيا لبناء الجيل القادم من السيارات الكهربائية للشركة. 

سيلعب موقع الإنتاج الخاص بالشركة المصنّعة في كولونيا دورًا مهمًا في هدف الشركة المتمثل في بيع السيارات الكهربائية فقط في أوروبا بحلول نهاية العقد الحالي.

فورد تبيع مصنعها في المانيا لـ BYD الصينية

في يونيو من العام الماضي، قالت شركة فورد إنها تتوقع تخفيضات كبيرة في الوظائف في Saarlouis حيث توظف الشركة حاليًا 4600 شخص، ووفقًا للتقرير الجديد تبحث الشركة عن بدائل لإنتاج المركبات في محاولة للاحتفاظ بأكبر عدد ممكن من هؤلاء الموظفين. 

 

يقال إن فورد تجري محادثات مع حوالي 15 مستثمرًا محتملاً ، على الرغم من أن التفاصيل المحيطة بصفقة محتملة لا تزال غامضة في الوقت الحالي.

فورد تبيع مصنعها في المانيا لـ BYD الصينية

يقال إن BYD هي الطرف الأكثر اهتمامًا بشراء مصنع Saarlouis، حيث كانت الشركة المصنعة أكبر بائع للمركبات الكهربائية والهجينة مجتمعة العام الماضي وتتطلع حاليًا إلى توسيع عملياتها في أوروبا من خلال الإنتاج المحلي.

فورد تبيع مصنعها في المانيا لـ BYD الصينية

أما بالنسبة لفورد ، فهي تريد إعادة بناء أعمالها في القارة والتركيز على السيارات الكهربائية والموديلات المتخصصة من السوق الأمريكية، وكجزء من هذه العملية ستقوم فورد بخفض جزء كبير من قوتها العاملة في ألمانيا ، خاصة في مصنع كولونيا حيث يتم إنتاج فيستا حاليًا.

byd فورد المانيا فورد فوكاس Saarlouis

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