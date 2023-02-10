تواصل BYD زيادة مبيعاتها من السيارات الكهربائية، محققة نتيجة قوية في يناير ، سواء من حيث الحجم أو معدل النمو.

وفقًا لتقرير الشركة، في الشهر الماضي، بلغت مبيعات سيارات الركاب في BYD نحو 150,164 (أفضل شهر يناير على الإطلاق)، وهو ما يزيد بنسبة 62% تقريبًا عن العام الماضي.

نمو هائل لمبيعات سيارات BYD الكهربائية في يناير

تتواجد الغالبية العظمى من مبيعات BYD في الصين، بينما تمثل الصادرات نسبة قليلة من إجمالي النتيجة.

لا تعتبر هذه النتيجة مرتفعة كما في أواخر عام 2022 (أكثر من 200000 شهريًا) ، ولكن بالنظر إلى أن شهر يناير يشمل فترة عطلة رأس السنة الصينية الجديدة، وخفض أسعار سيارات تسلا الأخير والتي تعتبر أقوى منافس، وزيادة سعر BYD من 2000 إلى 6000 يوان (من 290 الى 868 دولارًا أمريكيًا)، ونتيجة لزيادة أسعار المواد المستخدمة يعتبر هذا أمر قوي جدًا.

زادت مبيعات السيارات الهجينة والكهربائية بالكامل على أساس سنوي كالعادة، تتمتع السيارات الهجينة بميزة طفيفة على السيارات الكهربائية النقية.

نتائج مبيعات السيارات لـ BYD:

السيارات الكهربائية 71,338 (زيادة 54% على أساس سنوي)

السيارات الهجينة 78,826 (زيادة 69% على أساس سنوي)

الإجمالي: 150,164 (بزيادة قدرها 62٪ على أساس سنوي)

تم تصدير حوالي 10409 من العدد الإجمالي للسيارات الكهربائية إلى جانب سيارات الركاب، باعت BYD نحو 1,177 سيارة كهربائية تجارية لما مجموعه 151,341 مركبة كهربائية الشهر الماضي.

مقارنة بعام 2022، باعت BYD أكثر من 1.85 مليون سيارة كهربائية، ومن المتوقع أن هذا العام سيشهد زيادة تصل الى 2 مليون سيارة، وربما يقترب من 3 ملايين سيارة.