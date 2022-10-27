تويوتا تشوق لإصدار bZ الجديد لدعم خططها الكهربائية| صور

قامت تويوتا بتوسيع عائلة سيارتها الكهربائية الخاصة بها إلى طرازين أمس، حيث أطلقت bZ3 في الصين، وهي عبارة عن سيارة سيدان تتبنى الكثير من تصميم سيارة bZ4x، خاصة في المقدمة، ولم يكن النموذج الوحيد الذي عرضته تويوتا، حيث تم الكشف عن سيارة bZ ثالثة.

تويوتا

تُظهر الصورة الوحيدة سيارة تشبه bZ3 ، لكن الفحص الدقيق يكشف عن تصميم خلفي مختلف، في حين أن bZ3هي سيارة سيدان، فإن طراز bZالغامض في الصور الظلية التي نشرتها تويوتا يظهر بهيئة الهاتشباك، مع فتحة في السقف، مما يكشف عن ميزة التصميم.

تخفي الظلال بقية السيارة، ولكن يبدو أنها ستتبنى تصميم الواجهة الأمامية لطرازات تويوتا bZ الأخرى.

تويوتا

تظهر الصورة الظلية مظهر السيارة الرياضي، وينعكس الضوء الصغير في الصورة عبر المصابيح الخلفية الزاويّة، والتي من المحتمل أن تبدو مشابهة لمصابيح bZ4X.

قدمت تويوتا القليل من المعلومات حول السيارة، وأكتفت بالقول فقط أنه أحد إصدارات سلسلة Toyota bZ قيد التطوير، وتخطط شركة صناعة السيارات لإطلاق عائلة من طرازات bZ، يصل عددها الى ستة سيارات ومن المتوقع أن يستخدمو منصة e-TNGA.

تويوتا

تردد أخبار تفيد بقيام تويوتا بإعادة مراجعة استراتيجيتها الكهربائية، وأفادت تلك الأخبار ان الشركة أوقفت الإنتاج في بعض الطرز لأنها تعيد النظر في تشكيلة السيارات الكهربائية المستقبلية، مما قد يبطئ من انتشار المركبات الجديدة ولكنه يساعد في خفض تكاليف التصنيع.

تويوتا

يكر ان تويوتا كانت قد طرح أول سيارة كهربائية bZ4x للبيع في الولايات المتحدة خلال وقت سابق من هذا العام، لكنها لم تحقق النجاح المتوقع حتى الآن.